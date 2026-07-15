Перевозил карты и телефоны: курьера интернет-мошенников поймали в Алматы

Следствие выявило, что он неоднократно выезжал за пределы Казахстана и передавал банковские карты граждан РК

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Сотрудники полиции Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали на территории Алматы 22-летнего мужчину, подозреваемого в содействии интернет-мошенникам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

По данным следствия, молодой человек выполнял функции так называемого «курьера». Он перевозил банковские карты и мобильные телефоны, а также снимал деньги через банкоматы по указанию организаторов преступной схемы.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы либо сети Интернет» УК РК.

По предварительным данным, с апреля подозреваемый занимался доставкой банковских карт и мобильных телефонов.

«В ходе расследования выяснилось, что за этот период он неоднократно выезжал за пределы Казахстана, где передавал банковские карты граждан Казахстана неустановленным лицам, предположительно входящим в состав преступной группы, занимающейся интернет-мошенничеством. При задержании у подозреваемого изъяты 5 телефонов и 13 банковских карт различных банков второго уровня. Предварительно было установлено, что владельцы карт добровольно предоставляли их в пользование за денежное вознаграждение», – детализировали в правоохранительных органах.

В ДП призвали граждан не передавать свои банковские карты, реквизиты и мобильные устройства третьим лицам, а также не соглашаться на предложения о «легком заработке», связанные с использованием банковских счетов или переводом денег. Подобные действия могут повлечь уголовную ответственность.