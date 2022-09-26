15-летняя девочка погибла в пиццерии в Шымкенте: арестован работодатель-иностранец

По факту гибели 15-летней девочки в пиццерии в городе Шымкенте полиция взяла под стражу работодателя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Напомним, в начале июля этого года в Каратауское районное управление полиции обратились родители 15-летней девочки, которая погибла из-за удара током на рабочем месте. В пиццерии подросток подрабатывала разнорабочей.

Данный факт полицейские зарегистрировали по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда», назначили экспертизы.

«В рамках уголовного дела, учитывая, что подозреваемым является иностранный гражданин, а именно пакистанец, расследование заняло определенное время. 25 сентября с участием специалиста-переводчика с фарси следователи провели все необходимые процессуальные действия. Подозреваемого гражданина Пакистана водворили в ИВС», – сообщается в Telegram-канал POLISIA.KZ.

После получения результатов электротехнической экспертизы дело направят в суд.