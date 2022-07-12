Фото: polisia.kz
Происшествия
15-летняя школьница погибла в кафе в Шымкенте

15-летняя школьница погибла в кафе быстрого питания в городе Шымкенте. Она работала кассиром и мыла полы в заведении. Предварительное заключение экспертизы – смерть от удара током, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Девочка недавно окончила 9 классов. Откладывала деньги на отпуск и помогала маме. А несколько дней назад семья получила страшное известие – девочка скончалась на работе.

«Когда я ее увидела в морге, у нее все лицо было в кровоподтеках, за ухом была кровь, на голове гематома», – говорит мама погибшей.

Трагедия произошла 3 июля в кафе быстрого питания в одном из развлекательных центров Шымкента. Сначала родственникам позвонили и заявили, что подросток умер от удара током. Такое же сообщение поступило и медикам. Но теперь в кафе называют другую причину смерти – якобы девушка выпила энергетический напиток натощак, после этого у нее заболело сердце, и она упала.

По словам матери погибшей, у девочки не было проблем с сердцем. Она работала с сестрой. Ту предупреждали, что на рабочем месте есть высокое напряжение. Сейчас заведение закрыто.

Родители погибшей девушки надеются на прозрачное расследование.

«В настоящее время Каратауским РОП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК — нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Работе кафе будет дана правовая оценка», — заявил Аянхан Омаров, заместитель начальника следственного отдела Каратауского районного управления полиции.

На руках у родственников есть предварительное заключение экспертизы. Эксперты склоняются к тому, что девочка умерла от удара током. Окончательное заключение будет готово через 20 дней.

 

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