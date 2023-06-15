1,5 тысячи срочников получили сертификат на бесплатное обучение в вузе

Льгота предполагает бесплатное обучение в высшем учебном заведении без стипендии, начать которое можно в течение двух лет после завершения срочной службы.

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Сегодня в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Министерство обороны Казахстана распределило 1,5 тысячи мест на льготное обучение в вузах страны среди солдат срочной службы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным Минобороны, в информационной системе «Срочники 2.0» (ИС) зарегистрировано 12 548 солдат срочной воинской службы. Сегодня было распределено 1,5 тысячи мест для бесплатного получения профессии в вузах Казахстана. Льготные места для срочников осеннего призыва 2022 года будут распределены осенью текущего года.

Условия отбора разъяснила советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева.

«Оценки солдат-срочников командиром вносятся из журнала в платформу. Ежемесячно выводится индивидуальный рейтинг каждого военнослужащего по 4 предметам, куда входят боевая подготовка, личная дисциплинированность, полнота выполнения специальных обязанностей и оценка психологического состояния», – рассказала она.

По ее словам, каждый призывник, используя ИС, мог выбрать 3 разных заведения и поменять выбранные вузы до 14 июня. Спикер уточнила, что по аналогии с ЕНТ система автоматически формируют сертификаты с QR-кодом, что исключает возможность их фальсификации.

«Солдаты, прошедшие конкурс, получат сертификаты на сайте Минобороны. Список мы опубликуем в соцсетях и направим в соответствующие учебные заведения. О получении сертификата можно узнать через поиск по ИИН или горячую линию», – отметила Тулембаева.

Минобороны заключило соглашение с 76 вузами. Каждый вуз предоставил определенное количество мест с бесплатным обучением по тем специальностям, которые преподаются в нем.

«Срочники выбирали вуз до проведения отбора. Специальности они определят из перечня вуза после собеседования в приемной комиссии», – пояснила она.

Льготные места предполагают получение от вуза 100% скидки за обучение и не включают получение стипендии.

«Использовать сертификат можно в течение 2 лет. Кроме того, в течение такого же периода каждый солдат, завершивший срочную службу, может поступить в вуз на платной основе без сдачи ЕНТ», – подытожила советник министра.