16 человек погибло при землетрясении на Тайване

Сообщается, что в среду были найдены еще три тела, которые пока не опознаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: из открытых источников

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,3 на китайском Тайване возросло до 16 человек.

В настоящее время меры по ликвидации последствий бедствия переключены с оказания чрезвычайной помощи на восстановление и реконструкцию.

Сообщается, что в среду были найдены еще три тела, которые пока не опознаны.

Подземные толчки произошли в морской акватории у уезда Хуалянь 3 апреля в 07:58. В результате землетрясения также получили травмы 1155 человек, 3 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

По оценкам сельскохозяйственных ведомств острова, к среде совокупный ущерб, нанесенный землетрясением сельскохозяйственной продукции, частным и коммунальным объектам в регионе, составил 80,96 млн новых тайваньских долларов (около 2,53 млн долларов США), при этом уезду Хуалянь нанесен значительный урон.