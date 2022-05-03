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Поручения , Экономика
165 млрд тенге ущерба нанесено государству от нарушений на таможне - Генпрокуратура

В Генеральной прокуратуре РК рассказали о результатах проверки в таможенной сфере, проведенной по поручению Главы государства, передает Kazpravda.kz

В ходе проверки прокуроры выявили факты уклонения от уплаты таможенных платежей и недостоверного декларирования товаров, тем самым государству причинен ущерб в размере 165 миллиардов тенге.

«Только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров.

Уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделывали счета-фактуры на 221 миллиард тенге.

За месяц проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге. К примеру, досмотром груза ТОО «Group Of The Companies Tda» обнаружены незадекларированные товары на 287 млн тенге. Директор ТОО взят под стражу», – перечислили факты в ведомстве.

Зафиксированы факты незаконных действий со стороны должностных лиц.

Так, 27 января текущего года при повторном досмотре груза ТОО «Берекет Логистик» сотрудником прокуратуры выявлена контрабанда весом в 22 тонны стоимостью 127 млн тенге, тогда как специалист таможенного поста «Нұр жолы» Мошканов, проводя первичный досмотр, указал вес незадекларированного товара лишь в 337 кг.

В другом случае сотрудники Департамента госдоходов Алматы путем корректировки сведений в информационных системах позволили 9 импортерам обойти проверку таможенной стоимости товаров на 143 млн тенге, рассказали в Генпрокуратуре.

«Совместными усилиями Антикоррупционной службы и Генеральной прокуратуры за дачу взятки в размере 50 тысяч долларов США сотруднику прокуратуры, имитировавшему преступную деятельность, задержаны начальник таможенного поста «Нұр жолы» и его заместитель.

Также за дачу взятки проверяющим в размере 30 тысяч долларов США взят под стражу представитель ТОО «Cargo Management».

По всем вышеназванным фактам проводятся досудебные расследования», – отметили в главном надзорном органе страны.

Для устранения проблем в сфере таможенного регулирования в адрес Правительства внесен акт прокурорского надзора.

 

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