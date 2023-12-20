167 казахстанцам присудили стипендию "Болашак"

Образование
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Из них 131 человек пройдет обучение в магистратуре, 4 – в докторантуре

Фото: akorda.kz

Под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Решением указанной комиссии стипендия «Болашак» присуждена 167 казахстанцам. Из них 131 человек пройдет обучение в магистратуре, 4 – в докторантуре, 32 будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира.

При этом, 65% стипендиатов пройдут обучение по инженерно-техническим специальностям и естественным наукам, оставшиеся 35% стипендиатов – по общественно-гуманитарным дисциплинам.

Также на заседании комиссии рассмотрели вопрос по присуждению стипендии ученым для прохождения стажировок в ведущих научных центрах мира. Решением комиссии стипендии присуждены 481 претенденту.

По итогам заседания государственный советник дал конкретные поручения по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак» и программы научных стажировок.

 

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