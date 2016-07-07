17-летняя жительница Астаны победила в чемпионате по караоке

Победителем чемпионата по караоке "Поют все" на Кубок акима Астаны стала 17-летняя Анель Смаилова, занимающаяся профессиональным вокалом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Чемпионат в Астане проходит второй год подряд и приурочен к празднованию Дня столицы. В соревновании смогли принять участие как певцы-профессионалы, так и любители в возрасте от 16 до 75 лет, отмечается в сообщении.
"Кастинг состоялся 15 мая. В нем принимали участие более 250 человек. Из этого числа людей мы отобрали 60 конкурсантов в трех возрастных категориях: 16–30 с музыкальным образованием, 16–30 без музыкального образования и 31+", – рассказал режиссер-постановщик чемпионата по караоке "Поют все" Бахытжан Таженов.
"После первого отборочного тура на второй этап прошли 60 певцов. На протяжении последующих трех недель с ними занимались и проводили мастер-классы опытные преподаватели по вокалу. Второй тур состоялся 26 июня, по итогам которого в четвертьфинал прошли 45 участников – по 15 человек в каждой группе", – говорится в распространенной информации.
Чемпионат по караоке "Поют все" является единственным проектом в республике, к участию в котором допускаются все желающие, отметили в пресс-службе.
Чемпионат в Астане проходит второй год подряд и приурочен к празднованию Дня столицы. В соревновании смогли принять участие как певцы-профессионалы, так и любители в возрасте от 16 до 75 лет, отмечается в сообщении.
"Кастинг состоялся 15 мая. В нем принимали участие более 250 человек. Из этого числа людей мы отобрали 60 конкурсантов в трех возрастных категориях: 16–30 с музыкальным образованием, 16–30 без музыкального образования и 31+", – рассказал режиссер-постановщик чемпионата по караоке "Поют все" Бахытжан Таженов.
"После первого отборочного тура на второй этап прошли 60 певцов. На протяжении последующих трех недель с ними занимались и проводили мастер-классы опытные преподаватели по вокалу. Второй тур состоялся 26 июня, по итогам которого в четвертьфинал прошли 45 участников – по 15 человек в каждой группе", – говорится в распространенной информации.
Чемпионат по караоке "Поют все" является единственным проектом в республике, к участию в котором допускаются все желающие, отметили в пресс-службе.