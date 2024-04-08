171 факт незаконного вывоза нефтепродуктов пресечен за первый квартал

Из них 103 попытки незаконного вывоза ГСМ выявлено на казахстанско-российской границе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

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За три месяца 2024 года на казахстанско-российской границе было выявлено и пресечено 103 попытки незаконного вывоза ГСМ на 13 650 литров. На казахстанско-узбекской границе 68 попыток на 11 135 литров. Взысканы штрафы на 3,7 млн. тенге.



В данное время действует запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов за пределы территории Казахстана. Запрет введен нормативными актами для того, чтобы избежать на внутреннем рынке Казахстана дефицита горюче-смазочных материалов.

КГД контролирует соблюдение установленных запретов и ограничений. Применяется система управления рисками. В информационной системе электронного декларирования «АСТАНА-1» приняты меры по предотвращению таможенного декларирования нефтепродуктов, запрещенных к вывозу.

Также КГД пресекает факты незаконного вывоза нефтепродуктов. В 2023 году на казахстанско-узбекской границе были пресечены 294 попытки незаконного вывоза нефтепродуктов на 79 800 литров. В бюджет государства взыскано 24,5 млн. тенге штрафов. На казахстанско-российской границе предотвращено 324 факта незаконного вывоза нефтепродуктов почти на 60 тысяч литров.