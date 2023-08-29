172 казахстанцам присудили стипендию "Болашак"

Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре.

Фото: akorda.kz

В Акорде под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Решением Республиканской комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 172 казахстанцам. Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 человек в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

При этом, 60 процентов стипендиатов пройдут обучение по естественно-техническому блоку, оставшиеся 40 процентов стипендиатов пройдут обучение по общественно-гуманитарному блоку.

По итогам заседания госсоветник дал ряд конкретных поручений.