18 км пешком прошли ЧС-ники для спасения пенсионерки

Для оказания помощи пожилой женщине восемь сотрудников отдела по чрезвычайным ситуациям Мугалжарского района ДЧС Актюбинской области прошли пешком 18 километров.

«Сотрудники пошли пешком из города Кандыагаш в село Басшили. Вызов поступил в связи с тем, что ухудшилось состояние здоровья у престарелой жительницы села», - говорится в сообщении МЧС РК.