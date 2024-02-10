18 км пешком прошли ЧС-ники для спасения пенсионерки

Происшествия
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Вызов поступил в связи с ухудшением здоровья у престарелой жительницы села, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Для оказания помощи пожилой женщине восемь сотрудников отдела по чрезвычайным ситуациям Мугалжарского района ДЧС Актюбинской области прошли пешком 18 километров.

«Сотрудники пошли пешком из города Кандыагаш в село Басшили. Вызов поступил в связи с тем, что ухудшилось состояние здоровья у престарелой жительницы села», - говорится в сообщении МЧС РК.

В пеший спасательный отряд вошли командиры подразделений Нурболат Тажигулов (на фото), Донат Шамаков, начальник караула Акдаулет Али, пожарные-спасатели Елдос Марат, Акниет Кусаинов, Жетек Султамуратов, Абылайхан Сагындык, Аманжол Жалгасов.

#Актюбинская область #дороги #буран #пенсионер

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