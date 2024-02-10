18 км пешком прошли ЧС-ники для спасения пенсионерки
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Вызов поступил в связи с ухудшением здоровья у престарелой жительницы села, передает Kazpravda.kz
Для оказания помощи пожилой женщине восемь сотрудников отдела по чрезвычайным ситуациям Мугалжарского района ДЧС Актюбинской области прошли пешком 18 километров.
«Сотрудники пошли пешком из города Кандыагаш в село Басшили. Вызов поступил в связи с тем, что ухудшилось состояние здоровья у престарелой жительницы села», - говорится в сообщении МЧС РК.
В пеший спасательный отряд вошли командиры подразделений Нурболат Тажигулов (на фото), Донат Шамаков, начальник караула Акдаулет Али, пожарные-спасатели Елдос Марат, Акниет Кусаинов, Жетек Султамуратов, Абылайхан Сагындык, Аманжол Жалгасов.