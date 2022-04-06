18-летний водитель под наркотиками врезался в столб в СКО

В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области водитель ВАЗ-21010 врезался в опору линии электропередач, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как сообщили в департаменте полиции Северо-Казахстанской области, 18-летний житель Айыртауского района, управляя автомобилем ВАЗ-21010, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.

О дорожно-транспортном происшествии в полицию, скорую помощь и службу ЧС сообщили местные жители.

Водитель получил травмы. Выбраться из поврежденного автомобиля ему помогли полицейские и неравнодушные окрестные жители.

Медосвидетельствование показало, что молодой человек находился за рулем в состоянии опьянения, вызванного употреблением каннабиоидов.

Полицейскими по данному факту собран административный материал по части 3 статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях, который будет передан в суд.

Водителю грозит наказание в виде административного ареста и лишение права управления сроком на 7 лет.