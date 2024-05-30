180 крестьянских хозяйств находятся под угрозой подтопления в Атырауской области

Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По городу Атырау из 265 крестьянских хозяйств подтоплено 37 общей площадью 3120 гектаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на оперштаб города

Скриншот видео: t.me/oper_shtab_atyrau

Сообщается, что вдоль канала Соколок, по Алмалинскому и Еркинкалинскому сельским округам зарегистрировано 18 животноводческих и 19 растениеводческих хозяйств. 

«Все поголовье скота в подтопленных крестьянских хозяйствах отогнано в безопасную зону. Случаев гибели животных и подтопления домов не было.  Однако пострадали база  отдыха «Алтын сазан» и магазин «Адай». В настоящее время акиматом оказывается помощь крестьянским хозяйствам, находящимся в сложной ситуации – по строительству, снабжению техникой, необходимыми кормами для скота, горюче-смазочными материалами, оборудованием, укреплению дамб», – рассказал замакима Атырау Нуржан Ермуханов. 

На сегодня имеется 180 крестьянских хозяйств, находящихся под угрозой подтопления в Каиршакинском, Еркинкалинском, Алмалинском сельских округах и городе Атырау. В опасных зонах организовано круглосуточное дежурство.

Также планируется создание городской комиссии по расчету и возмещению ущерба крестьянским хозяйствам, после чего им выплатят денежную компенсацию.

#паводки #Атырау #подтопление

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