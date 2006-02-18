меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Правительство
Парламент
Экономика
Банки и финансы
Мнения
Происшествия
Культура и общество
Технологии
Lifestyle
В мире
Спорт
USD, 465,89
USD 465,89
RUB, 5,06
RUB 5,06
EUR, 497,99
EUR 497,99
18.02.2006
Конкурсы
18 февраля 2006 г. 0:00
91
Конкурсы на 18.02.2006 -
скачать
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
02:15
Что они там курят?
01:20
Музей советского прошлого
02:40
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
01:50
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
00:50
Баха, поправляйся!
03:05
Сто способов отъема денег
03:30
В числе организаторов финансовой пирамиды оказались бывшие полицейские СКО
04:50
Вспомним всех поименно...
04:00
Не игры, а издевательства
06:30
Приоритеты энергетической безопасности
04:30
Кто виноват в смерти спортсменки в Актау?
05:00
Кому мешает единственная молочная кухня в Семее
05:30
Не хамите! Вас снимают…
06:00
Кто защитит права трудящихся?
14:23
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
08:00
Деловой совет СВМДА: приоритет МСБ
07:30
Как сделать работу общественных советов более эффективной?
00:41
Молоко «в запое»
07:00
Земельный ответ
02:51
Все начиналось с каравана
8 ноября 2023 г. 2:58
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
10 ноября 2023 г. 3:00
А началось все с песен Абая
10 ноября 2023 г. 2:00
К братьям казахам – с любовью из Якутии
8 ноября 2023 г. 7:13
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
7 ноября 2023 г. 1:30
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
7 ноября 2023 г. 1:05
Войлок – дело тонкое
10 ноября 2023 г. 0:37
«Сначала шахматы, а потом азбука»
7 ноября 2023 г. 8:07
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
7 ноября 2023 г. 0:09
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
8 ноября 2023 г. 21:08
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
9 ноября 2023 г. 9:09
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
8 ноября 2023 г. 17:32
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
10 ноября 2023 г. 19:08
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
10 ноября 2023 г. 18:10
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
10 ноября 2023 г. 20:00
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
7 ноября 2023 г. 3:30
Новые возможности для отечественных экспортеров
7 ноября 2023 г. 15:50
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
7 ноября 2023 г. 2:30
Что нужно знать о территориальной обороне
7 ноября 2023 г. 2:00
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
7 ноября 2023 г. 0:40
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
16 октября 2023 г. 3:30
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
20 октября 2023 г. 3:30
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
27 октября 2023 г. 6:00
Те, кто стоял у истоков
27 октября 2023 г. 14:29
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
25 октября 2023 г. 1:50
Сбылась вековая мечта
23 октября 2023 г. 3:00
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
23 октября 2023 г. 20:46
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
24 октября 2023 г. 2:30
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
25 октября 2023 г. 2:15
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
17 октября 2023 г. 3:30
Спорт споткнулся о тендер?
24 октября 2023 г. 18:47
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
25 октября 2023 г. 0:15
Один день из жизни страны
20 октября 2023 г. 4:00
«Плохиш» казахского кино
30 октября 2023 г. 10:38
В Казахстане посчитали население
2 ноября 2023 г. 10:29
Сколько этносов проживает в Казахстане
1 ноября 2023 г. 2:30
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
3 ноября 2023 г. 8:01
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
3 ноября 2023 г. 14:08
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
3 ноября 2023 г. 3:30
Общайтесь и не стесняйтесь!
3 ноября 2023 г. 13:52
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Читайте также
Конкурсы
16 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
13 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
11 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
9 октября 2017 г. 9:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]