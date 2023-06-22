182 казахстанцам присудили стипендию "Болашак"

Из них 149 человек пройдут обучение в магистратуре.

Фото: akorda.kz

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Решением комиссии стипендия «Болашак» присуждена 182 казахстанцам. Из них 149 человек пройдут обучение в магистратуре, 7 человек - в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира.

При этом, 62% стипендиатов пройдут обучение по естественно-техническому блоку, оставшиеся 38% - по общественно-гуманитарному блоку.

Также члены комиссии рассмотрели вопрос о присуждении грантов ученым для прохождения стажировок в ведущих научных центрах мира. Решением комиссии гранты присуждены 328 казахстанцам.

Прием документов для получения стипендии «Болашак» будет продолжен до середины сентября. Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок будет продолжен до середины октября.

По итогам заседания государственный советник дал ряд конкретных поручений.