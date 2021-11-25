19-летняя казахстанка продала своего ребенка

Факт продажи ребенка вскрылся во время рейда полицейских Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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Стражи порядка задержали 22-летнюю местную жительницу и выяснили, что она в 2018 году родила ребенка и незаконно отдала его третьему лицу на воспитание в другую семью.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 135 части 1 УК РК «Торговля несовершеннолетними».
Задержанная дала признательные показания.
Подозреваемой, по статье 135 УК РК, грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, отметили в полиции.