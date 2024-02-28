19 пищевых добавок запретили в Казахстане

В списке есть добавки, которые уже запрещены во всём мире

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 27 февраля в ЕАЭС вступил в силу обновлённый технический регламент. 19 пищевых добавок запретили использовать в Казахстане, России, Кыргызстане, Беларуси и Армении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Как отмечает телеканал, этот документ обсуждался 8 лет. В списке есть добавки, которые уже запрещены во всём мире. Это, к примеру, муравьиная кислота и красный краситель кантаксантин.

Под запрет также попали добавки, содержащие алюминий – их широко используют при производстве сухого молока, пряностей и тёртых сыров. Так как доказано, что в большой дозировке алюминий может вызвать нарушения центральной нервной системы, функции почек и онкологические заболевания.

Также под запрет попал и один из видов сахарозаменителя – стевия. Список новых запрещённых добавок составляли на основе исследований, которые выявили, что вещества оказывают негативное влияние на организм человека.