2 млн тенге морального ущерба выплатили кызылординцу, получившему увечья на работе

25-летний житель Кызылординской области получил тяжелую позвоночно-спинномозговую травму при заливке нефти в автоцистерну, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В несчастном случае была определена 100% вина работодателя. В связи с этим работодатель с 2003 года ежемесячно платил получившему инвалидность работнику по 39 тыс. тенге, а с 2021 – по 42,5 тыс. тенге за утраченный доход.

«Пострадавший обратился в Кызылординский горсуд с иском о взыскании с АО компенсации морального вреда, где указал, что из-за увечья он по сей день находится на постельном режиме. Отметил истец о наличии на иждивении двоих детей, недостатке выплачиваемых денег и пособия в связи с увеличением прожиточного минимума», - говорится в сообщении суда.

Было установлено, что пострадавший оператор более 20 лет испытывает душевные страдания, утратив способность передвижения.

С учетом этого суд удовлетворил иск. С АО в пользу пострадавшего взысканы 2 млн тенге в счет компенсации причиненного морального ущерба.