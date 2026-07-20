20 лет истории и памяти: как развивается Национальный архив Казахстана

Культура

В Казахстане последовательно развивается архивное дело: внедряются современные технологии хранения, реставрации и цифровизации исторических документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Важную роль в этой работе играет Национальный архив Республики Казахстан, которому в этом году исполняется 20 лет. За два десятилетия он стал главным архивным учреждением страны, сохраняющим важнейшие документы по истории становления и развития независимого Казахстана.

Сегодня в фондах архива хранится 404 950 единиц хранения. Сформирован страховой фонд объемом 16 млн кадров. Национальный архив взаимодействует с 278 организациями.

Наряду с пополнением фондов активно развивается цифровая инфраструктура. Доля оцифрованных документов увеличилась с 3% до 26%, а в электронный формат переведено более 110 млн страниц. В архиве действует лаборатория для сканирования крупноформатных документов и внедрена интеллектуальная поисковая система, позволяющая находить нужную информацию среди миллионов материалов за несколько секунд.

Кроме того, здесь открыт первый в Казахстане автономный электронный читальный зал, не подключенный к интернету. Такой формат обеспечивает исследователям доступ к цифровым документам и одновременно повышает уровень защиты архивных данных.

Особое внимание уделяется сохранности исторического наследия. В здании оборудованы 19 специализированных архивохранилищ, системы климатического контроля и газового пожаротушения, лаборатории цифровизации и реставрации. Только за последние три года специалисты восстановили 1 447 исторических документов.

Национальный архив также выполняет функции научно-методического центра отрасли. Он ведет Государственный фондовый каталог, участвует в разработке нормативных документов, организует научные советы и совместно с Институтом истории государства реализует проект «Научная лаборатория». Только за последние три года проведено около 20 республиканских семинаров. Центром повышения квалификации при Национальном архиве выдано более  тысячи сертификатов.

Одним из важных направлений остается работа с молодежью. В рамках проекта «Архив и будущее поколение» проводятся дни открытых дверей, а число молодых участников увеличилось с 500 до 2 тыс. человек. Совместно с Евразийским национальным университетом открыт кабинет «История Казахстана».

Развиваются и цифровые общественно значимые проекты. С прошлого года Национальный архив ведет портал «Мәңгі жадымызда – Вечная память», куда уже внесены сведения более чем о 705 тыс. фронтовиков.

Ежегодно архив проводит свыше 200 культурно-просветительских мероприятий, выпускает научные и документальные сборники, фотоальбомы и методические издания. Одновременно укрепляется международное сотрудничество. Национальный архив является членом ICA EURASICA и взаимодействует с архивными учреждениями России, Узбекистана, Турции, Эстонии, Франции, Саудовской Аравии и других стран.

 

#Минкультуры #юбилей #Нацархив

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