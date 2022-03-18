Правительство , Экономика
20 млрд тенге планируют выделить на корм для сельхозживотных на случай засухи
Диасов Ораз
корреспондент

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства рассказал, что делается для сохранения поголовья скота и птицы в случае повторения засухи, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Прорабатывается вопрос выделения 20 млрд тенге на форвардный закуп для формирования зернофуражного фонда в объеме 200 тысяч тонн, который в случае повторения засухи 2021 года обеспечит сохранность поголовья скота и птицы», – сказал Карашукеев.

Ссылаясь на данные акиматов, он сообщил, что в целом общая посевная площадь 2022 года составит 23,1 млн га, что на 125 тыс. га больше показателя 2021 года.

«В настоящее время готовность техники составляет 95%, к началу массового проведения весенне-полевых работ составит 100%. Начата отгрузка в регионы удешевленного дизельного топлива, в целом на проведение весенне-полевых работ выделено 400 тыс. тонн, что больше на 20 тыс. тонн, чем в 2021 году, по цене на 12-15% ниже рыночной. Засыпано 2,3 млн тонн семян, или 100% от плана. В настоящее время прорабатывается вопрос по поставке импортного семенного материала. Это касается 19,5 тыс. тонн семян кукурузы, пшеницы, ячменя и ржи из России и 80 тонн семян кукурузы и сахарной свеклы, поставляемых из Европы», – добавил министр.

Достигнута, по его данным, договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений об обеспечении потребностей аграриев. Цена на аммиачную селитру снижена с 200 тыс. тенге до 160 тыс. тенге.

Для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через программы «Кең дала» в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа Продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом форвардный закуп в этом году увеличен в 2 раза.

По состоянию на 17 марта по программе «Кең дала» поступили заявки на сумму 94,8 млрд тенге, из них профинансировано 46,6 млрд тенге. Таким образом, выделенные первые 2 транша кредитных ресурсов на эти цели практически освоены полностью.

В Продкорпорацию поступили заявки на сумму свыше 76 млрд тенге, из них профинансировано 52,5 млрд тенге.

Наряду с этим, в настоящее время прорабатывается вопрос увеличения объема финансирования для проведения весенне-полевых и уборочных работ дополнительно на 70 млрд тенге с доведением общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге.

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