20 млрд тенге планируют выделить на корм для сельхозживотных на случай засухи

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства рассказал, что делается для сохранения поголовья скота и птицы в случае повторения засухи, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Прорабатывается вопрос выделения 20 млрд тенге на форвардный закуп для формирования зернофуражного фонда в объеме 200 тысяч тонн, который в случае повторения засухи 2021 года обеспечит сохранность поголовья скота и птицы», – сказал Карашукеев.

Ссылаясь на данные акиматов, он сообщил, что в целом общая посевная площадь 2022 года составит 23,1 млн га, что на 125 тыс. га больше показателя 2021 года.

«В настоящее время готовность техники составляет 95%, к началу массового проведения весенне-полевых работ составит 100%. Начата отгрузка в регионы удешевленного дизельного топлива, в целом на проведение весенне-полевых работ выделено 400 тыс. тонн, что больше на 20 тыс. тонн, чем в 2021 году, по цене на 12-15% ниже рыночной. Засыпано 2,3 млн тонн семян, или 100% от плана. В настоящее время прорабатывается вопрос по поставке импортного семенного материала. Это касается 19,5 тыс. тонн семян кукурузы, пшеницы, ячменя и ржи из России и 80 тонн семян кукурузы и сахарной свеклы, поставляемых из Европы», – добавил министр.

Достигнута, по его данным, договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений об обеспечении потребностей аграриев. Цена на аммиачную селитру снижена с 200 тыс. тенге до 160 тыс. тенге.

Для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через программы «Кең дала» в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа Продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом форвардный закуп в этом году увеличен в 2 раза.

По состоянию на 17 марта по программе «Кең дала» поступили заявки на сумму 94,8 млрд тенге, из них профинансировано 46,6 млрд тенге. Таким образом, выделенные первые 2 транша кредитных ресурсов на эти цели практически освоены полностью.

В Продкорпорацию поступили заявки на сумму свыше 76 млрд тенге, из них профинансировано 52,5 млрд тенге.

Наряду с этим, в настоящее время прорабатывается вопрос увеличения объема финансирования для проведения весенне-полевых и уборочных работ дополнительно на 70 млрд тенге с доведением общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге.