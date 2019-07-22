Фото предоставлено источником
20 несанкционированных мест для купания обнаружили в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
Всего, по информации Департамента по ЧС, в столице зафиксировано 20 несанкционированных мест для купания. 5 из них расположены в районе "Сарыарка", по 6 – в районах "Алматы" и "Еиль", 3 – районе "Байконур".
С начала купального сезона на несанкционированных пляжах зафиксировано 8 смертельных случаев.
В целях недопущения гибели людей сотрудники ДЧС, полиции и волонтеры провели 128 рейдов, также было установлено 140 запрещающих знаков, 30 стендов, отдыхающим раздаются листовки с соответствующей информацией.
В день на патрулирование городских пляжей выходит около 40 человек.
Напомним, всего в Нур-Султане действуют 3 легальных пляжа – в Центральном парке Есильского района, зоне отдыха – "Три пескаря" (район "Сарыарка"), в "Столичном дворе" (район "Алматы", Куйгенжар).
В целях предотвращения несчастных случаев столичные спасатели призывают жителей и гостей столицы купаться только в местах специально предназначенных для этого, а также соблюдать правила безопасности на воде.