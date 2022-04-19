200-килограммовую белугу выловили в Атырау

Сегодня в городе Атырау выловлена гигантская белуга весом около 200 килограммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Сегодня на тоневом участке «Малая Дамба» реки Жайык рыболовецкая бригада ТОО «Имени Амангельды» с участием рыбаков Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода выловила самку белуги весом 190 килограммов, длиной 2,47 метра.

«Гигантская рыба была выловлена в рамках исполнения государственного заказа по искусственному воспроизводству осетровых видов рыб.

В настоящее время состояние рыбы удовлетворительное, она размещена в бассейне Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода, ведется постоянное наблюдение. Предполагается получить порядка 34 килограммов икры», – рассказали в ведомстве.

Напомним, что в Казахстане, как и в других прикаспийских государствах, запрещается вылов из естественной среды осетровых видов рыб в коммерческих целях.