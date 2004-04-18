20/04/04 - Закон Республики Казахстан Законы 197

О регулировании торговой деятельностиНастоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере торговой деятельности, устанавливает принципы и организационные основы ее государственного регулирования. Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 1) внешняя торговля (далее — внешнеторговая деятельность) — торговая деятельность, связанная с вывозом из Республики Казахстан и (или) ввозом товаров в Республику Казахстан; 2) внутренняя торговля (внутренняя торговая деятельность) — торговая деятельность, осуществляемая на территории Республики Казахстан; 3) государственная монополия на вывоз и (или) ввоз товаров — нетарифная мера регулирования внешнеторговой деятельности, осуществляемая в виде предоставления права хозяйствующим субъектам, определенным в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, Правительством Республики Казахстан или на конкурсной основе на вывоз и (или) ввоз отдельных товаров; 4) общественное питание — предпринимательская деятельность, связанная с производством, переработкой, реализацией и организацией потребления продуктов питания; 5) оптовая торговля — предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенных для последующей продажи или иных целей, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием; 6) розничная торговля — предпринимательская деятельность по продаже товаров потребителям для их личного использования; 7) субъект торговой деятельности — физическое или юридическое лицо, осуществляющее в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, торговую деятельность; 8) тарифная квота — инструмент регулирования внешнеторговой деятельности, предусматривающий применение двух различных уровней ставок таможенных пошлин на импорт одного и того же товара путем установления более низкой ставки таможенной пошлины для определенного количества импорта и более высокой ставки таможенной пошлины свыше данной величины импорта; 9) товар — любой, не изъятый из оборота продукт труда, предназначенный для продажи или обмена; 10) торговая деятельность — предпринимательская деятельность физических и юридических лиц, направленная на осуществление купли-продажи товаров; 11) торговый объект — имущественный комплекс, используемый субъектами торговой деятельности для осуществления торговой деятельности; 12) торговая политика — совокупность организационных, правовых, экономических, контрольных и иных мер, проводимых государственными органами для реализации целей и принципов, установленных настоящим Законом; 13) уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности (далее — уполномоченный орган) — центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и координацию в сфере торговой деятельности. Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности 1. Законодательство Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора. Статья 3. Цели и принципы регулирования торговой деятельности 1. Целями регулирования торговой деятельности являются: 1) удовлетворение потребностей населения в товарах и развитие торговой инфраструктуры; 2) организация торгового обслуживания и общественного питания; 3) содействие развитию и совершенствованию торговой деятельности в Республике Казахстан; 4) обеспечение условий для интеграции Республики Казахстан в мировую систему торговли. 2. Основными принципами регулирования торговой деятельности являются: 1) равенство прав участников торговой деятельности; 2) невмешательство государственных органов в торговую деятельность, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан; 3) поддержка свободного и добросовестного предпринимательства; 4) защита отечественных товаропроизводителей; 5) обеспечение качественного торгового обслуживания; 6) свободный выбор вида торговой деятельности и возможность ее осуществления субъектами торговой деятельности; 7) единство торговой политики как составной части государственной экономической политики Республики Казахстан; 8) обеспечение в равной мере защиты прав и законных интересов потребителей, субъектов торговой деятельности и государства. Статья 4. Сфера применения настоящего Закона 1. Настоящий Закон действует на территории Республики Казахстан и распространяется на всех субъектов торговой деятельности независимо от форм собственности. 2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения по обороту отдельных видов товаров, которые регулируются специальными законодательными актами Республики Казахстан. Осуществление торговой деятельности такими товарами в части, не урегулированной этими законодательными актами Республики Казахстан, регулируется нормами настоящего Закона. Глава 2. Государственное регулирование торговой деятельности Статья 5. Формы и методы государственного регулирования торговой деятельности 1. Формами государственного регулирования торговой деятельности являются: 1) определение порядка осуществления торговой деятельности; 2) определение условий перемещения товаров через таможенную границу Республики Казахстан; 3) стимулирование развития торговой деятельности; 4) государственный контроль и надзор в области торговой деятельности; 5) сертификация. 2. Методами государственного регулирования торговой деятельности являются: 1) таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности; 2) нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности; 3) применение тарифных квот; 4) приостановление продажи и (или) запрет на продажу товаров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 5) применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер; 6) участие в международных экономических санкциях. Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан: 1) проводит единую государственную торговую политику; 2) утверждает программы государственной торговой политики; 3) принимает меры по защите внутреннего рынка Республики Казахстан; 4) утверждает ставки таможенных пошлин на ввозимые и вывозимые товары; 5) утверждает порядок применения мер нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, а также перечень товаров, в отношении которых они применяются; 6) утверждает правила внутренней торговли; 7) осуществляет сотрудничество и взаимодействие с иностранными государствами, международными организациями в области торговой деятельности и открытие торговых представительств Республики Казахстан за рубежом; 8) принимает решения о проведении переговоров и подписании межправительственных соглашений в области торговой деятельности; 9) определяет уполномоченный орган; 10) осуществляет иные функции в соответствии с законами и актами Президента Республики Казахстан. Статья 7. Компетенция уполномоченного органа Уполномоченный орган: 1) разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области торговой деятельности; 2) разрабатывает предложения по применению мер нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности; 3) разрабатывает предложения по развитию торговой деятельности, а также созданию благоприятных условий для производства и продажи товаров; 4) разрабатывает нормативные правовые акты Республики Казахстан в области регулирования торговой деятельности; 5) координирует деятельность центральных и местных исполнительных органов в области торговой деятельности; 6) ведет мониторинг торговой деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 7) анализирует и изучает предложения физических и юридических лиц с целью совершенствования торговых отношений; 8) инициирует, участвует и организует проведение республиканских выставок и ярмарок; 9) выступает от имени Правительства Республики Казахстан на переговорах с международными торговыми организациями; 10) осуществляет лицензирование экспорта и импорта отдельных товаров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 11) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Статья 8. Компетенция местных исполнительных органов Местные исполнительные органы: 1) обеспечивают проведение государственной торговой политики; 2) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за деятельностью субъектов торговой деятельности; 3) разрабатывают меры по созданию условий, благоприятствующих торговой деятельности в соответствующих административно-территориальных единицах; 4) осуществляют организацию выставок и ярмарок; 5) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Статья 9. Ценообразование в сфере торговой деятельности Цены на товары определяются субъектами торговой деятельности самостоятельно. Государственное регулирование цен допускается только в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. Глава 3. Внутренняя торговля Статья 10. Объекты и виды внутренней торговли 1. К объектам внутренней торговли относятся торговые объекты и объекты общественного питания. 2. К торговым объектам относятся: 1) торговый автомат — автоматизированное устройство, предназначенное для продажи товаров; 2) выносной прилавок — легко возводимое перевозное или переносное торговое место, располагаемое на специально определенном месте; 3) автолавка — оснащенное торговым оборудованием специализированное автотранспортное средство; 4) палатка — легко возводимое строение из сборно-разборных конструкций, оснащенное торговым оборудованием и располагаемое на специально определенном месте; 5) киоск — оснащенное торговым оборудованием некапитальное переносное строение, не имеющее торгового зала, установленное на специально отведенном земельном участке; 6) магазин — капитальное стационарное строение или его часть, обеспеченные торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения и подготовки товаров к продаже; 7) торговый дом — капитальное стационарное строение, в котором расположена совокупность торговых объектов и объектов общественного питания, управляемых как единое целое, предназначенное для торговой деятельности и обеспеченное торговыми, административно-бытовыми и складскими помещениями и площадкой для стоянки автотранспортных средств в пределах границ своей территории; 8) торговый рынок — обособленный имущественный комплекс с централизацией функций хозяйственного обслуживания территории, управления и охраны, действующий на постоянной основе, изолированный от прилегающей территории, предназначенный для торговой деятельности и обеспеченный площадкой для стоянки автотранспортных средств в пределах границ своей территории. Правила организации деятельности торговых рынков, их типы, категории и требования к ним утверждаются Правительством Республики Казахстан. 3. Объекты общественного питания подразделяются на следующие категории: 1) ресторан — объект общественного питания и отдыха, предлагающий ассортимент блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные, а также алкогольную продукцию с обязательным предоставлением услуг официантов потребителям; 2) кафе — объект общественного питания и отдыха, предлагающий ассортимент блюд несложного приготовления, а также алкогольную продукцию с обязательным предоставлением услуг официантов потребителям; 3) бар — объект общественного питания и отдыха, предлагающий потребителям закуски, десерты и кондитерские изделия, а также алкогольную продукцию; 4) столовая — объект общественного питания с самостоятельным обслуживанием потребителей. 4. Специализация торгового объекта определяется его собственником по согласованию с уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 5. К видам внутренней торговли относятся оптовая и розничная торговля, общественное питание и иные, установленные настоящим Законом виды торговли. 6. Порядок и требования к осуществлению оптовой, розничной торговли и общественного питания, а также к объектам внутренней торговли устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Статья 11. Оптовая торговля 1. Оптовая торговля осуществляется в специализированных или смешанных, при наличии обособленных мест, отделенных от мест осуществления розничной торговли, магазинах, торговых домах и рынках. 2. При осуществлении оптовой торговли собственники торговых объектов обязаны обеспечить требования нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативных документов, а также необходимые условия для транспортировки, хранения и продажи товаров. Статья 12. Розничная торговля 1. Розничная торговля осуществляется через магазины, торговые дома, рынки и автоматы, киоски, автолавки, палатки, выносные прилавки. 2. При розничной продаже каждая единица товара должна быть упакована, расфасована, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или договором либо не вытекает из природы самого товара. 3. Выставление товаров, демонстрация их образцов или представление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков и тому подобное) в месте их продажи признаются публичной офертой независимо от того, указаны ли цены и другие существенные условия договора купли-продажи, за исключением случаев, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи. 4. Розничная торговля вне торговых мест путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами регулируется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. Статья 13. Общественное питание 1. Объекты общественного питания осуществляют производство, переработку, реализацию и организацию потребления собственной продукции, а также других продовольственных товаров. 2. Предоставление посетителям меню в объектах общественного питания признается предложением (публичной офертой) на заключение договора розничной купли-продажи товаров общественного питания, указанных в меню. 3. Общие требования к осуществлению деятельности объектов общественного питания по категориям, установленным пунктом 3 статьи 10 настоящего Закона, определяются уполномоченным органом. Статья 14. Договор купли-продажи в торговой деятельности 1. Порядок и условия заключения договора купли-продажи, а также права и обязанности продавцов и покупателей определяются в соответствии с Гражданским кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных настоящим Законом. 2. Если законодательными актами Республики Казахстан установлено ограничение по возрасту потребителя при продаже каких-либо товаров, то продавец обязан отказать в продаже, если он не предъявил документы, подтверждающие его возраст. 3. Договор оптовой купли-продажи товаров является разновидностью договора поставки, при которой субъекты торговой деятельности реализуют товары с торговых объектов. Глава 4. Внешнеторговая деятельность Статья 15. Меры по развитию внешнеторговой деятельности Государственными мерами по развитию внешнеторговой деятельности являются: 1) обеспечение функционирования систем гарантий и страхования экспортных кредитов; 2) организация торговых выставок, ярмарок и иных мероприятий, способствующих развитию внешнеторговой деятельности; 3) обеспечение создания системы внешнеторговой информации и информационно-консультационных служб; 4) реализация иных форм стимулирования и поощрения внешнеторговой деятельности. Статья 16. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности В целях регулирования операций по ввозу и вывозу товаров, в том числе для защиты внутреннего рынка Республики Казахстан и стимулирования прогрессивных структурных изменений в экономике Республики Казахстан, в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, устанавливаются ввозные и (или) вывозные таможенные пошлины. Статья 17. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности 1. К мерам нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности относятся: 1) запрет или ограничение, в том числе количественное, вывоза и (или) ввоза товаров; 2) участие в выполнении международных экономических санкций; 3) государственная монополия на вывоз и (или) ввоз товаров; 4) технические, фармацевтические, санитарные, ветеринарные, фитосанитарные, экологические стандарты, нормы и требования, контроль за качеством ввозимых товаров. 2. Условия и порядок применения мер нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности определяются Правительством Республики Казахстан. 3. В случае принятия иностранным государством мер, нарушающих интересы Республики Казахстан, а также в случае невыполнения им принятых в соответствии с международным договором обязательств перед Республикой Казахстан Правительство Республики Казахстан после проведения консультаций и процедур, установленных международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, в пределах, необходимых для эффективной защиты интересов Республики Казахстан, вправе в качестве ответной меры применить меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. Статья 18. Запреты или ограничения, в том числе количественные, вывоза и (или) ввоза товаров 1. Запреты или ограничения вывоза и (или) ввоза отдельных товаров могут вводиться Правительством Республики Казахстан исходя из необходимости: 1) соблюдения правопорядка; 2) охраны жизни и здоровья людей, животного и растительного мира и окружающей среды в целом; 3) сохранения культурного наследия народов, проживающих в Республике Казахстан; 4) защиты культурных ценностей от незаконного вывоза, ввоза и передачи прав собственности на них; 5) предотвращения истощения невосполнимых природных ресурсов с одновременным ограничением их внутреннего производства и потребления; 6) обеспечения национальной безопасности; 7) выполнения международных обязательств. 2. Ограничение вывоза и (или) ввоза отдельных товаров вводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляется путем лицензирования или выдачи других разрешительных документов. 3. Количественные ограничения вывоза и (или) ввоза отдельных товаров могут вводиться исходя из необходимости: 1) обеспечения национальной безопасности; 2) выполнения международных обязательств; 3) защиты внутреннего рынка; 4) введения ответных мер на применение дискриминационных ограничений другими государствами в отношении отечественных товаров. 4. Правительство Республики Казахстан распределяет квоты, а также утверждает перечень отдельных товаров, в отношении вывоза и (или) ввоза которых вводится запрет или ограничение, в том числе количественное. Статья 19. Применение тарифных квот на ввоз отдельных видов товаров 1. В целях поддержки перспективных отраслей экономики Правительство Республики Казахстан может установить тарифные квоты на ввоз отдельных видов товаров. 2. Действие тарифных квот в зависимости от целей применения позволит: обеспечивать минимальный доступ иностранного товара на рынок; сохранять существующие возможности доступа иностранного товара на рынок с учетом необходимой потребности и емкости рынка. 3. Введение (досрочная отмена), объем, срок действия, размеры внутри- и внеквотных ставок импортных таможенных пошлин, изменение их уровня, метод распределения тарифной квоты определяются Правительством Республики Казахстан на основании заключения уполномоченного органа о целесообразности применения тарифных квот. Статья 20. Участие Республики Казахстан в международных экономических санкциях Участие Республики Казахстан в международных экономических санкциях в отношении одного или ряда государств, порядок введения в действие этих санкций определяются законодательством Республики Казахстан. Статья 21. Государственная монополия на вывоз и (или) ввоз товаров 1. Государственная монополия на вывоз и (или) ввоз отдельных товаров осуществляется на основе лицензирования вывоза и (или) ввоза товаров. 2. Перечень отдельных видов товаров, подлежащих лицензированию по соображениям государственной безопасности, реализации государственной монополии, обеспечения правопорядка, защиты окружающей среды, собственности, жизни и здоровья граждан, утверждается Правительством Республики Казахстан. 3. Лицензии на осуществление вывоза и (или) ввоза отдельных товаров, в отношении которых вводится государственная монополия, выдаются государственным предприятиям, определенным в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, Правительством Республики Казахстан или на конкурсной основе, которые обязаны совершать операции по ввозу и (или) вывозу товаров на основе принципов недискриминации и добросовестной коммерческой практики. Статья 22. Применение защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров Условия и порядок применения защитных, антидемпинговых и компенсационных мер определяются законодательством Республики Казахстан. Глава 5. Иные виды торговли Статья 23. Аукционная торговля 1. Аукционная торговля по продаже товаров осуществляется путем проведения публичных торгов. Стартовая цена может определяться исходя из рыночной стоимости товара на момент проведения торгов продавцом, конечная цена определяется покупателем в результате проведения торгов. 2. Порядок проведения аукционной торговли регулируется гражданским законодательством Республики Казахстан. Статья 24. Комиссионная торговля Комиссионная торговля осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. Статья 25. Торговля по заказам 1. Торговля по заказам осуществляется путем предоставления продавцом сведений на основе рекламы и иных способов распространения информации о товарах. Продажа товаров по заказу может осуществляться также наборными (стандартными) посылками. Наборные (стандартные) посылки могут включать комплекты товаров различного назначения. 2. Торговля по заказам осуществляется посредством передачи и (или) приема заказов субъектами торговой деятельности непосредственно у покупателя, в местах выездной торговли, посредством телефонного или почтового заказа. 3. Цена услуги по приему и выполнению заказа, порядок оплаты, срок доставки определяются договором. 4. Доставка товара в пределах населенного пункта осуществляется нарочно, доставка товаров из других мест может осуществляться также посредством заключения договора с транспортной или почтовой организацией. В случае доставки товаров из другого населенного пункта получение расчета за товар, а также оплата услуг транспортной или почтовой организации осуществляются агентом продавца. 5. В случае отказа заказчика от принятия заказа, выполненного без нарушений условий договора, заказчик обязан возместить продавцу стоимость услуг по транспортировке товара к заказчику и обратно. Статья 26. Приграничная торговля 1. Приграничная торговля осуществляется физическими и юридическими лицами на приграничной территории Республики Казахстан и соответствующей приграничной территории сопредельного государства. 2. Порядок осуществления приграничной торговли определяется в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Республики Казахстан, а также условиями, определенными международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, с сопредельными государствами. Статья 27. Выездная торговля 1. Выездная торговля осуществляется для удовлетворения потребительских нужд в товарах, отсутствующих на соответствующей территории, либо в случае отсутствия торговых объектов на данной территории. 2. Субъекты торговой деятельности осуществляют выездную торговлю в специально отведенных местах, определенных местным исполнительным органом. 3. Выездная торговля осуществляется с автолавок и (или) палаток. Статья 28. Выставочно-ярмарочная торговля 1. Выставочно-ярмарочная торговля осуществляется путем организации выставок и ярмарок центральными исполнительными органами, их структурными подразделениями или местными исполнительными органами, а также субъектами торговой деятельности с целью изучения конъюнктуры рынка, содействия в организации купли-продажи товаров, заключения договоров и установления новых торговых связей. Выставочно-ярмарочная торговля связана с демонстрацией образцов товаров. 2. Проведение субъектами торговой деятельности выставочно-ярмарочной торговли в общественных местах осуществляется путем согласования времени и места проведения с местным исполнительным органом соответствующей территории. Статья 29. Электронная торговля 1. Электронная торговля осуществляется путем заключения торговых сделок на основе соглашения (договора) участников электронной торговли на куплю-продажу товаров с использованием электронных средств связи. 2. Защита прав и законных интересов участников электронной торговли осуществляется в порядке, предусмотренном для субъектов торговой деятельности. 3. Порядок осуществления электронной торговли определяется в соответствии с правилами, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан. Статья 30. Биржевая торговля товарами Биржевая торговля осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах. Глава 6. Требования к субъектам торговой деятельности и товарам Статья 31. Требования к субъектам торговой деятельности Субъекты торговой деятельности при осуществлении своей деятельности обязаны: 1) продавать товар надлежащего качества и отвечающий требованиям безопасности; 2) продавать товар по параметрам, установленным соответственно условиями публичной оферты, договоров или иных сделок; 3) предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о качестве и месте происхождения товара, потребительских свойствах, гарантийных обязательствах и порядке предъявления претензий, способах и правилах использования продукции, ее хранения, а в случае оформления исковых документов, представляемых в суд, также о местонахождении и иных реквизитах продавца или изготовителя (исполнителя); 4) размещать контрольно-измерительные приборы, поверенные в соответствии с требованиями государственной системы обеспечения единства измерений, в общедоступном месте торгового объекта; 5) в случаях возникновения сомнения у покупателя в массе и длине предоставлять ему возможность самостоятельно проверить указанные характеристики при помощи контрольно-измерительных приборов; 6) при продаже товаров, отнесенных законодательством Республики Казахстан к сертифицируемым, по требованию покупателя предъявлять ему сертификат соответствия товара (копию); 7) применять контрольно-кассовые машины с фискальной памятью в порядке и случаях, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан; 8) изъять из обращения товар, не отвечающий требованиям безопасности и нормам, установленным статьей 32 настоящего Закона, в том числе принять от потребителя проданный товар с возмещением его стоимости, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 9) выполнять предписания государственных органов, вынесенных в установленном порядке; 10) соблюдать иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан. Статья 32. Требования к товарам 1. Обращению на внутреннем рынке Республики Казахстан подлежат товары надлежащего качества, отвечающие требованиям безопасности и соответствующие нормативным документам, техническим условиям, утвержденным в установленном порядке. 2. Сведения о качестве товаров подтверждаются следующей информацией: 1) товарным знаком изготовителя; 2) страной происхождения товара; 3) о составе товара; 4) для продовольственных товаров — пищевой ценностью; 5) датой изготовления; 6) сроком хранения и годности; 7) указанием нормативного документа по стандартизации; 8) иными сведениями в соответствии с нормативными документами по стандартизации. Информация о вышеназванных требованиях к качеству товара должна содержаться на этикетках, ярлыках, листах-вкладышах на государственном и русском языках. Хранение и перевозка товаров должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность их качества и соблюдение требований безопасности для потребления, в том числе соблюдение требований к предусмотренным условиям хранения в специально оборудованных помещениях, условиям перевозки в специально предназначенных для этих целей транспортных средствах, и в установленных случаях подтверждать соблюдение таких требований записями в соответствующих документах. 3. Запрещается осуществлять продажу: 1) товаров, изъятых из оборота; 2) товаров, ограниченно оборотоспособных, без получения специального разрешения; 3) подакцизных товаров, подлежащих маркировке в установленном порядке, без наличия на них акцизных марок; 4) товаров, не соответствующих требованиям, установленным в пункте 1 настоящей статьи; 5) иных товаров, запрещенных к продаже законодательством Республики Казахстан. Глава 7. Заключительные положения Статья 33. Контроль за осуществлением торговой деятельности Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории Республики Казахстан проводится уполномоченным органом и другими государственными органами в пределах их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Статья 34. Разрешение споров Все споры, возникающие в процессе государственного регулирования торговой деятельности, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Статья 35. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. Статья 36. Порядок введения в действие настоящего Закона. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования. Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ Астана, 12 апреля 2004 года № 544-II ЗРК