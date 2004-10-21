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21.10.2004
Конкурсы
21 октября 2004 г. 1:00
73
Конкурсы на 21.10.2004 -
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02:30
Как выучить язык и обрести друзей
03:30
В Казахстане можно создавать до 40 качественных полнометражных картин в год
02:00
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
00:30
Мечами и топором традиции в массы несём
01:00
Алға, «Барыс»!
00:00
Театр уходит в горы
03:00
Страна между двух гигантов
01:30
Лик богини Умай и странная парочка
04:00
Один день из жизни патруля
05:00
Новый шанырак для казахской гимназии
04:30
Что мукомолу хорошо, то фермеру – горе...
08:41
Какое наказание грозит за нападение на полицейского, рассказали в МВД
09:31
Больше месячной нормы осадков выпало в Астане за вечер
03:30
Каир – город, где жива память о сыне Великой Степи
01:33
Виноградной лозы притяженье
09:05
Свыше 150 млрд тенге составил размер благотворительных взносов в фонд "Казахстан халкына"
04:00
Надо быть шахтером! Как иначе?
02:00
Хрупкие, но сильные духом
08:02
"Астана" обыграла албанский клуб в плей-офф Лиги Конференций
03:30
Командиры на учебе
18 августа 2023 г. 0:00
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
19 августа 2023 г. 13:30
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
22 августа 2023 г. 16:43
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
18 августа 2023 г. 17:57
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
18 августа 2023 г. 20:26
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
18 августа 2023 г. 21:01
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
18 августа 2023 г. 19:28
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
18 августа 2023 г. 19:51
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
18 августа 2023 г. 1:00
«Субботник» для отвода глаз
18 августа 2023 г. 20:02
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
21 августа 2023 г. 0:30
Водительские права по новым правилам
18 августа 2023 г. 18:56
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
18 августа 2023 г. 18:41
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
19 августа 2023 г. 8:47
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
18 августа 2023 г. 21:08
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
18 августа 2023 г. 3:00
Экстремальная атлетика
18 августа 2023 г. 0:30
Ну и верблюд этот воробей!
18 августа 2023 г. 1:30
Кража невест: традиция или преступление?
19 августа 2023 г. 10:36
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
19 августа 2023 г. 18:58
Опубликованы имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская" горняков
26 июля 2023 г. 2:00
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
26 июля 2023 г. 1:30
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
27 июля 2023 г. 3:00
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
28 июля 2023 г. 19:30
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
1 августа 2023 г. 18:56
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
26 июля 2023 г. 14:50
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
8 августа 2023 г. 1:00
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
8 августа 2023 г. 2:00
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
28 июля 2023 г. 18:24
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
28 июля 2023 г. 17:21
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
28 июля 2023 г. 21:34
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
28 июля 2023 г. 15:32
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
28 июля 2023 г. 18:55
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
26 июля 2023 г. 0:05
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
4 августа 2023 г. 12:13
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
29 июля 2023 г. 9:44
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
31 июля 2023 г. 14:45
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
31 июля 2023 г. 17:22
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
17 августа 2023 г. 8:41
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
2 августа 2023 г. 16:59
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
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