Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели

Налоги
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Более 500 бизнесменов уже возвратили себе порядка 30 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz

2,4 млрд тенге вернут налоговики свыше 2 тысячам предпринимателей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры.

С 2022 года изменены условия оплаты за негативное воздействие на окружающую среду, которыми отдельных предпринимателей освободили от уплаты экологического сбора. 

Не зная об этом, бизнесмены продолжали его платить, а налоговые органы не провели должную разъяснительную работу, выявила ГТП. 

Так, по данным ведомства, ТОО "Автобусный парк №3 Sk", не относящийся к категории плательщиков экосборов, уплатил в госбюджет более 15 млн тенге.

Аналогичным образом 2 203 предпринимателя необоснованно перечислили в бюджет более 2,4 млрд тенге.

"Лишь после вмешательства транспортной прокуратуры предпринимателей проинформировали об исключении их из перечня плательщиков таких сборов. Более того, по акту транспортной прокуратуры начат возврат денег предпринимателям, из них более 500 уже вернули себе порядка 30 млн тенге", – поделились результатами в надзорном ведомстве.

Комитету госдоходов поручено разобраться в причинах возникновения подобной ситуации с информированием бизнес-сообщества об изменениях в налоговом законодательстве.

Ранее сообщалось, что в СКО свыше 8 тысяч предпринимателей необоснованно выплатили в бюджет за вред окружающей среде более 320 млн тенге. 

#налоги #нарушения #КГД #транспортная прокуратура #возврат денег

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