Свыше 300 млн тенге должны вернуть налоговики предпринимателям в СКО

Прокуроры установили, что природопользователи, не зная об отмене, продолжали платить экологический сбор.

Фото: Kazpravda.kz

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили факты необоснованного внесения в бюджет плат за негативное воздействие на окружающую среду, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"В нарушение статьи 574 Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" за 2022-2023 годы свыше 8 тыс. природопользователей области выплатили за вред окружающей среде на общую сумму 321,4 млн тенге, тогда как фактически они освобождены от этих платежей", - говорится в сообщении.

По акту прокурорского надзора областного ДГД субъектам вернули 11,8 млн тенге, работа по возврату оставшейся суммы продолжается.

Чтобы не допустить подобных фактов в дальнейшем, проведены праворазъяснительные мероприятия с налогоплательщиками, добавили в пресс-службе.