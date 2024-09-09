25 медалей завоевал Казахстан во второй день соревнований на ВИК

ВИК - 2024
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Среди них 14 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Второй день соревнований на Пятых Всемирных играх кочевников принес в копилку Национальной сборной Казахстана 25 медалей. Среди них 14 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба «Центра национальных и конных видов спорта», передает Kazpravda.kz

В соревнованиях по жамбы ату в азиатском стиле в тройке первых казахстанские спортсмены: Батыр Бексауыт – золото, Айтбек Сарыбай – серебро и Ералхан Айкөз – бронза.

В конно-спортивном комплексе «Аргымак» завершились состязания по традиционной стрельбе из лука в «Пута». В них принимают участие 183 спортсмена из 33 стран, в том числе 10 представителей сборной РК. Бронзу Казахстану сегодня принесли Канат Касымхан и Айкоркем Батихан. Золото – Жанибек Кулмырзаев.  

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова проходят состязания по қазақ күресі. Здесь в течение двух дней за победу соревнуются в 8 весовых категориях среди мужчин и женщин 274 спортсмена из 41 страны. Золотые награды завоевали 8 представителей Казахстана – Айжан Жылкыбаева (48 кг), Назерке Азаматова (52 кг), Бекжан Төлепов (55 кг), Рауза Нұрмахамбетова (56 кг), Бакыт Кусақбаева (60 кг) Мейіржан Берекетов (60 кг), Дидар Тұқышев (66 кг) и Жұмажан Қожамбеков (74 кг).

На арене ледового дворца «Алау» состоится двухдневный турнир по курашу, в котором принимают участие 106 спортсменов из 27 стран. Среди них 8 представителей Казахстана, представители которого сегодня завоевали 1 золотую – Альбина Бахиева (87 кг), 2 серебряную – Марат Байкамуров (100+ кг) и Ажар Салықова (79 кг) и 3 бронзовые медали – Бекадил Шаймерденов и Ерзат Аргынов в мужской весовой категории до 81 кг и Улболсын Адилова в женской весовой категории до 87 кг.

В рамках Всемирных игр кочевников в Казахстане стартовали соревнования по мас-рестлингу — национальному виду спорта народа Саха. В этом состязании принимают участие 98 спортсменов из 31 страны, включая 8 представителей сборной РК. Бронзовые медали для Казахстана сегодня завоевали Тахмина Кожамбердиева и Биримжан Асылмурат.

На ипподроме «Казанат» стартовали соревнования по кокпару с участием 104 спортсменов из 9 стран. Сборная Казахстана сегодня вышла из группы, обыграв команду из Узбекистана со счетом 16:0.

Tакже в этноауле, расположенном рядом с ипподромом, 64 спортсмена из 9 стран соревнуются в аударыспак. Золото Казахстану принесли Ермек Куралбай (до 60 кг), Алмат Латипбек (до 70 кг) и Дарын Откелбай (до 80 кг).

 

#соревнования #медали #ВИК #итоги дня

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