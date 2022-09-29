2,6 млрд тенге по выигрышам недоплатили своим клиентам казино в Капшагае

Прокуратура Алматинской области проверила деятельность игорных заведений, расположенных на территории Капшагайского водохранилища, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Стоит отметить, что деятельность игорных заведений ранее комплексно никем не проверялась.

Проверка с периодом охвата с 2019 года выявила многочисленные нарушения различных сфер законодательства.

Казино и игорные заведения, по предварительным подсчетам, уклонились от уплаты налогов на миллиарды тенге.

"В настоящее время по требованию прокуратуры налоговики проводят внеплановые проверки, по результатам которых будет установлена окончательная сумма уклонения.

Во всех залах игровых автоматов выявлено несоответствие обязательного процента выигрыша клиентов, который согласно пункту 6 статьи 12 Закона "Об игорном бизнесе" должен быть не менее 95%, то есть заведение должно было получать не более 5%. На деле процент выигрыша посетителей в отдельных залах игровых автоматов составлял 25, 30 и 51%. В итоге сверхдоход игорных заведений составил более 2,6 млрд тенге, эти средства должны были составлять выигрыш клиентов заведений", – озвучили примеры в прокуратуре.

Сейчас Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК по требованию прокуратуры проводит работу по привлечению заведений к административной ответственности по статье 445 Кодекса об административных правонарушениях. Санкцией данной статьи предусмотрена конфискация дохода и приостановление действия лицензии.

В одном из залов игровых автоматов работало интернет-казино, деятельность которых запрещена на территории страны, продолжили в ведомстве. По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 2 части 3 уголовной статьи "Организация незаконного игорного бизнеса".

Выявлены нарушения в сфере игорного бизнеса, трудового законодательства, противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм.

По всем нарушениям по требованию прокуратуры проверку проводят уполномоченные госорганы для привлечения виновных к административной ответственности и вручения предписаний об устранении нарушений.