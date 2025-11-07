Работы в регионе ведутся в соответствии с поручениями Главы государства. Основные задачи – достижение 100%-го обеспечения населения качественной питьевой водой и модернизация сельского здравоохранения

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках реализации поручений Президента по строительству и реконструкции социальных объектов за счет средств Специального государственного фонда Западно-Казахстанской области выделено 17,7 млрд тенге на реализацию 27 проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Среди реализуемых – 11 проектов в области водоснабжения, запуск которых позволит расширить охват сельской местности качественной питьевой водой и повысить качество жизни населения.

Кроме того, 16 проектов направлены на развитие первичной медико-санитарной помощи в селах. Среди них строительство фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, медицинских пунктов в Сырымском, Акжаикском, Бурлинском, Жангалинском районах и в районе Байтерек.

Предполагается, что открытие новых объектов здравоохранения обеспечит доступность квалифицированной медицинской помощи для сельского населения и снизит нагрузку на районные больницы.

На сегодня в ЗКО уже завершено строительство 15 проектов. До конца текущего года планируется сдать еще 10, оставшиеся два – в 2026 году.