29/04/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2004 года, № 459 Нормативные правовые акты 169

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2002 года, № 429 Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2002 года № 429 «Об утверждении ставок платы за пользование животным миром» (САГШ Республики Казахстан, 2002 г., № 11, ст. 109) следующие изменения; 1) ставки платы за пользование видами животных, являющихся объектами рыболовства, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 2) в ставках платы за пользование видами животных, используемых в иных хозяйственных целях (кроме охоты и рыболовства), утвержденных указанным постановлением: в разделе «Водные беспозвоночные животные»: в графе «Ставки платы, в тенге»: в графе 4 «за один килограмм»: в строке, порядковый номер 1, цифры «10» заменить цифрами «100»; в строке, порядковый номер 2, цифру «3» заменить цифрами «15»; в строке, порядковый номер 3, цифры «10» заменить цифрами «50»; в строке, порядковый номер 4, цифру «3» заменить цифрами «15»; в строке, порядковый номер 5, цифру «1» заменить цифрой «5». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ