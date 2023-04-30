3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Как оказалось, мама оставила малолетнюю дочь одну в квартире и ушла в магазин. При этом на включенной газплите стоял чайник. Пока женщины не было, девочка изнутри закрыла входную дверь.

Отчаявшаяся горожанка позвонила в дежурную часть Южного отдела полиции Костаная.

На помощь оперативно выехал экипаж патрульной полиции – старший лейтенант Абай Фазылов и лейтенант Алмас Сафин.

Квартира находилась на 2-м этаже, и стражи порядка решили попасть в нее через балкон.

«С помощью антенны, которая была установлена на окне 1-го этажа, поднялся на балкон. Напарник остался внизу, для подстраховки. Не раздумывая взломал дверь между балконом и квартирой, был слышен свист кипящего чайника. Открыв входную дверь, благополучно передал девочку маме», – вспоминает Алмас Сафин.

«Я включила чайник и решила быстро сходить в магазин. Оставив дочь, закрыла квартиру на ключ. Вернувшись обратно, попасть назад уже не смогла. Всё произошло в считанные минуты. Я очень благодарна полицейским за оперативность. Ведь если бы не они, могла случиться беда», – со слезами на глазах рассказала мама ребенка.

Лейтенант Алмас Сафин в полиции служит с 2008 года, его напарник Абай Фазылов – с 2014 года. Полицейские отметили, что в таких ситуациях важно оперативно принимать решения и такой опыт у них есть. Каждый раз, заступая на дежурство, они готовы незамедлительно прийти на помощь.