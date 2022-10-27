350 км за двое суток: казахстанский военнослужащий установил рекорд

Достижение военнослужащего занесено в Книгу рекордов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Командир боевой машины роты обеспечения учебного центра «Али» Военного института Сухопутных войск сержант 3 класса Рауан Абылханов успешно завершил ультрамарафон.

Напомним, свое обязательство – пробежать 350 км по маршруту учебный центр «Али» – поселок Шелек Алматинской области за 48 часов – он взял в канун Дня Республики, 24 октября.

26 октября на финише в поселке Шелек марафонца встретили командование института, сослуживцы, родные и друзья Рауана.

«Благодаря настойчивости и воле к победе, сержант 3 класса Рауан Абылханов установил рекорд, пробежав дистанцию за 47 часов 23 минуты. Рауан – настоящий воин, и он добился своей цели», – сказал первый заместитель начальника Военного института Сухопутных войск подполковник Жанибек Саргазин.

Рауан Абылханов занимается легкой атлетикой более 10 лет. Он – победитель марафонов, проходивших в Алматы и в Вооруженных силах страны.

«Моя победа – это победа всех моих сослуживцев, родных, друзей. Они верили в меня, и я не мог их подвести, приложил все силы для того, чтобы оправдать их надежды», – поделился радостным событием Рауан Абылханов.

На торжественном митинге в честь марафонца представители Книги рекордов Казахстана вручили ему соответствующий сертификат, а друзья подарили многодетной семье Абылхановых автомобиль Kia Rio.