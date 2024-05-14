Фиктивную вакцинацию против кори выявили в ВКО

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Как уточняется, с начала 2023 года по стране зарегистрирован рост заболеваемости кори. Данное обстоятельство отмечено в отчете ЮНИСЕФ, где Казахстан назван страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.

«Эффективным методом предотвращения такой инфекции является вакцинация, которая требует активного участия граждан. Вместе с тем проведенная проверка по вопросам иммунизации населения выявила 365 фактов фиктивной иммунизации населения, 55 фактов предоставления необоснованных медицинских отводов от получения прививок», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, медицинские учреждения допустили 11 видов нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

«По акту надзора принимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению сотрудников к установленной законом ответственности», – подытожили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что в целях исключения роста заболеваемости кори гражданам необходимо принять активное участие в прививочных мероприятиях.