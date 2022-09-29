3,8 млн га неиспользуемых земель возвращено государству

О том, какие изменения ждут агропромышленный комплекс, рассказал в Службе центральных коммуникаций министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

По словам Ербола Карашукева, для реализации поручений, данных Президентом в Послании, оперативно разработаны конкретные меры.

В частности, со следующего года сельхозтоваропроизводители будут получать субсидии по новым правилам. Они сейчас обсуждаются в рамках специально созданной рабочей группы. Основные изменения будут касаться тех направлений и видов субсидирования, которые имеют высокие коррупционные риски.

«К примеру, рассматриваются 2 варианта по субсидированию строительно-монтажных работ. Первый – по рекомендации Антикора отказаться от субсидирования СМР и вместо этого повысить нормативы субсидирования оборудования. Второй вариант – оставить субсидирование СМР, максимально сняв коррупционные риски», – отметил министр.

Что касается растениеводства, предлагается отказаться от субсидирования производства оригинальных семян, чтобы исключить двойное субсидирование.

Планируется повысить нормативы инвестсубсидий при строительстве новых молочно-товарных ферм путем предоставления права акиматам к существующим нормативам инвестсубсидирования в 25% за счет местных бюджетов доплачивать еще до 25%.

«По приобретению племенного маточного поголовья мы установим единые нормативы для отечественных и импортных животных по молочному скоту на уровне 300 тысяч тенге, по мясному – 200 тысяч тенге за 1 голову. Тем самым племрепродукторам будут обеспечены равные условия для конкуренции», – добавил Ербол Карашукеев.

Для стимулирования мясного птицеводства предлагается поднять нормативы инвестсубсидирования с 25% до 50% за счет местного бюджета.

По субсидированию кормов вносится предложение субсидировать только сено и отруби и только при наступлении ЧС или же при аномальных погодных условиях, подтвержденных Казгидрометом.

Еще одним новшеством является введение встречных обязательств для получателей господдержки, это необходимо для повышения эффективности выделенных субсидий.

Рассказал глава Минсельхоза и о масштабировании пилотного проекта по повышению доходов сельского населения по примеру Жамбылской области.

В рамках Нацпроекта по развитию АПК предусмотрен трехлетний объем финансирования программы в размере 90 млрд тенге. Вместе с тем, согласно информации акиматов, данной суммы недостаточно. Потребность только на 2023 год составляет 52,4 млрд тенге с охватом более 11 тысяч сельских жителей, еще больше 140 млрд тенге требуется на 2024-2025 годы. Министерством подготовлена бюджетная заявка на выделение полного объема финансирования. Решением Республиканской бюджетной комиссией данный объем был поддержан на 2023 год полностью.

По последним двум годам потребность планируется закрыть при формировании бюджета в 2023 году. Проект позволит кредитовать безработных, молодежь, что приведет к обеспечению постоянным дополнительным доходом сельчан и повысит предпринимательскую активность.

Продолжается работа по возврату в госсобственность неиспользуемых земель. Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК зарегистрировал 1 077 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 2,7 млн га. В результате чего внесены 817 предписаний на площади 1,9 млн га, 138 материалов на площади 185,8 тысячи га находятся на рассмотрении судебных органов. После принятия соответствующих мер приступили к освоению 1,5 млн га сельхозземель.

На сегодняшний день в пользу государства возвращено 3,8 млн га неиспользуемых земель и до конца 2023 года будут приняты конкретные решения еще по 10 млн га.

«Для выполнения данной объемной работы необходимо укрепить земельную инспекцию выделив дополнительно 200 штатных единиц, а также усилить ответственность акимов за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по выявлению неиспользуемых земель», – отметил министр.

Карашукеев также проинформировал журналистов о ценах на овощную продукцию. В настоящее время по республике продолжается массовый сбор овощей. При этом отмечается снижение стоимости на некоторые виды, в основных регионах-производителях лук подешевел на поле до 30-50 тенге, картофель – до 95-100 тенге, морковь – до 85-100 тенге и капуста – до 50 тенге.

Чтобы не допустить роста цен, акиматы ведут работу по контрактации овощей для обеспечения запасами на зимний и весенний период следующего года.

В целом выполнение задач, поставленных Главой государства в Послании, находится на особом контроле министерства.