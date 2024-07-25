Информацию о массовом падеже скота в ЗКО проверят в Минсельхозе

Территориальным департаментом Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК проводится проверка касательно публикации в соцсетях о массовом недомогании и падеже домашнего скота, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Автор публикации предположил, что причиной гибели животных стала вспышка инфекционного заболевания. При этом местные жители, по его словам, говорят, что мелкий рогатый скот ослаб вследствие длительных дождей.

В МСХ в ответ на это сообщили, что 24 июля с 6 утра в селе Казталов прошел сильный дождь. В тот же день пастух не смог отогнать овец в село и оставил их в зимовке Мышым сельского округа Казталов. В ночь на 25 июля 38 овец и коз пали.

«В тот же день работники ветеринарной службы утилизировали павших животных в скотомогильнике. Для исключения особо опасных заболеваний были отобраны патологические материалы от павших 2 овец и 1 козла и направлены в областную ветеринарную лабораторию КВКН МСХ РК. Результаты будут готовы, предположительно, 5 августа», - говорится в пресс-релизе Минсельхоза.

Эпизоотическая ситуация находится под контролем ветеринарной службы данной территории, добавили в ведомстве.