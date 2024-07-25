Получателей сельхозсубсидий обяжут отчитываться о росте валовой продукции

Об этом сообщили в Высшей аудиторской палате (ВАП), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новые встречные обязательства для получателей сельхозсубсидий введут с 2025 года.

В рамках исполнения предписания ВАП Минсельхоз актуализировало встречные обязательства получателей государственных субсидий. Теперь они будут напрямую привязаны к достижению реального результата.

Недостатки в системе субсидирования развития животноводства были выявлены ВАП РК в 2021 году в ходе аудита использования бюджетных средств, выделенных Туркестанской области. Минсельхозу было дано поручение об их устранении.

«25 июня текущего года внесены изменения в правила субсидирования, предусматривающие введение новых встречных обязательств для сельхозпроизводителей: обеспечение роста либо сохранение на уровне предыдущего года объема валовой продукции АПК в денежном выражении», – пояснили в палате.

Уровень выполнения обязательств будет фиксироваться в Госинформсистеме субсидирования. В случае их неисполнения в течение 2 лет подряд, будет исключена возможность подачи новой заявки на получение субсидий.

Изменения вводятся в действие с 1 января 2025 года. Перед этим, в 2024 году, начнется реализация соответствующего пилотного проекта.