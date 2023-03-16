Более 4 кг гашиша изъяли у жителя Шу
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Мужчине грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.
Гашиш в особо крупном размере изъяли у 54-летнего жителя Шуского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Отмечается, что в доме задержанного подозреваемого обнаружено более 4 кг гашиша.
«При проведении обыска в доме подозреваемого на летней кухне изъяты 2 полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом темно-зеленого цвета», - говорится в сообщении.
Уточняется также, что общий вес гашиша составляет 4 кг 65 гр.
Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК. Подозреваемому грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.