40-е заседание Берлинского Евразийского клуба провели в Астане

Международное сотрудничество, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

За последние годы РК вошла в список 50-ти ведущих внешнеторговых партнеров Германии, поднявшись сразу на 10 позиций

Фото: пресс-служба правительства РК

На площадке Международного финансового центра «Астана» прошло 40-е юбилейное заседание Берлинского Евразийского клуба с участием первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра и председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрины Клаас-Мюльхойзер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Среди участников мероприятия также были представители государственного и частного секторов, руководители ведущих немецких компаний, в числе которых CLAAS, CT AGRO GmbH, Knauf International GmbH, Atlas International GmbH и др.

В своей приветственной речи первый вице-премьер отметил, что Германия является важнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана в Европейском союзе. За последние годы РК вошла в список 50-ти ведущих внешнеторговых партнеров Германии, поднявшись сразу на 10 позиций.

«Важным сигналом признания высокой политической стабильности и безопасности инвестиций в нашу республику стало включение Федеральным правительством Германии Казахстана в список 34 государств, для сотрудничества с которыми действует льготный порядок предоставления инвестиционных гарантий», — сказал Роман Скляр.

В свою очередь Катрина Клаас-Мюльхойзер отметила, что Казахстан является одним из важнейших партнеров Германии в Центральной Азии. Она особо подчеркнула, что немецкая делегация прибыла в Казахстан с ключевой целью – договориться о реализации конкретных совместных проектов в агропромышленном и горно-металлургическом комплексах, энергетике, транспорте и логистике.

«Германия находится в активном поиске партнеров за рубежом, и Казахстан является приоритетным направлением для расширения сотрудничества. Мы хотим производить продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости и планируем внести свой вклад в развитие индустриальных проектов на территории РК», — сказала Катрина Клаас-Мюльхойзер.

В ходе заседания также выступили председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики, сопредседатель Казахстанско-Германского делового совета Михаэль Хармс, глава представительства германской экономики в Центральной Азии Ховсеп Восканян, руководитель управления внешней торговли, продвижения и финансирования Федерального министерства экономики и защиты климата ФРГ Герлинд Хекман и др.

Кроме этого, Роман Скляр провел встречу с представителями немецкой экономической делегации, в которую вошли руководители 15 германских компаний. Стороны обменялись мнениями, выявили ключевые аспекты сотрудничества и обсудили возможные пути для углубления партнерства в различных отраслях экономики.

#Астана #заседание #Германия #Берлинский Евразийский клуб

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