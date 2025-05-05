Накануне Дня защитника Отечества преподаватели начальной военной и технологической подготовки получили награды из рук министра просвещения Казахстана Гани Бейсембаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Торжественная церемония награждения проводилась в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Республики Казахстан. В ней также принял участие заместитель министра обороны РК Каныш Абубакиров.

– Сегодня в казахстанских школах трудятся порядка 5 тысяч педагогов НВТП. Их деятельность — это не просто учебный предмет, а важная составляющая в воспитании личности, дисциплины, ответственности, уважения к военной службе и готовности к служению Родине. Вы воспитываете поколение, которое будет беречь страну, поддерживать мир и стабильность. Именно вы формируете у школьников представление о настоящем мужестве и долге, — отметил Гани Бейсембаев.

Выступая с поздравительной речью, он подчеркнул, что укрепление духовно-нравственного воспитания и гражданской позиции подрастающего поколения является приоритетом государственной политики в сфере образования и отдельно остановился на том, какую системную работу проводят представители министерств просвещения и обороны. В числе всего прочего: развитие спортивных секций, оформление специализированных кабинетов НВТП, организация экскурсий в воинские части, поддержка движения «Жас сарбаз», а также повышение качества подготовки кадров.