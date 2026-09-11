Учиться никогда не поздно

Наша беседа с Надеждой Валерьевной Шалтакбаевой, прекрасно владеющей государственным языком, состоялась в средней школе № 198 им. Ж. Нурманова, где она преподает в начальных классах.

Она рассказала, что ее первыми и самыми главными университетами казахского языка стали родная улица и доброжелательные соседи.

– Казахский я прекрасно знаю с детства, – говорит собеседница. – Самое интересное то, что когда я пошла в первый класс, я не знала русского языка, так как в раннем детстве моими друзьями были только казахи. Дальше судьба распорядилась еще интереснее – вышла замуж за казаха. Вот так меня жизнь научила не только разговаривать и читать на государственном языке, но и, как само собой разумеющееся, соблюдать все традиции и обычаи казахского народа.

Героиня моего рассказа родилась в Кызылорде, в 1987 году после окончания средней школы № 112 поступила в педагогический институт им. Гоголя по специальности «учитель русского языка и литературы».

Учась в вузе, Надежда работала пионервожатой, а получив диплом, преподавала ученикам своей родной школы. Она с большой теплотой и благодарностью вспоминает директора Анатолия Васильевича Иванайского и учителей, которые предопределили ее выбор профессии – Веру Андреевну Простову и Марию Дмитриевну Воробьеву.

Надежда Валерьевна выросла в интернациональной семье. Ее предки обжились в Кызылорде после Великой Отечественной войны. На казахском языке разговаривали ее папа Валерий Васильевич Буланов, бабушка Зарифа Закировна и мама Любовь Никитична Хасановы.

Интернациональные семьи создали и потомки динас­тии Шалтакбаевых.

– Я с будущим мужем Маратом училась в одной школе, но он был старше меня, – рассказала Надежда Шалтакбаева. – Была активисткой, возглавляла пионерскую и комсомольскую организацию, а он был моей полной противоположностью. Дружба наша началась на новогоднем бале-маскараде, где я была Cнегурочкой, а он – Дедом Морозом. А семью мы образовали после того, как он вернулся из армии. Мы в славных традициях вырастили и воспитали троих сыновей – Ермека, Руслана и Дамира. Все они владеют казахским языком, старший мальчик, как полагается, рос у ата и әже. Дома при них мы все разговариваем на казахском, соблюдаем все национальные обычаи и традиции. Я обязательно совершаю ритуал уважения «сәлем беру». На свадьбах сыновей мы соблюли все обряды – «сырға салу», «беташар», «құдалық», «есік ашар» и другие церемонии. Покойным предкам посвящаем «құран оқу», то есть чтим все традиции.

Марат и Надежда – счастливые дедушка и бабушка, воспитывающие внука и четырех внучек. У двоих детей и брата мужа – жены из корейских, татарских и казахских семей.

Знание казахского языка Надежде помогает в быту и на работе. По ее словам, при разговоре и беседах она никогда не испытывает комплексов. А забавные случаи всегда вспоминает с улыбкой:

– Помню, в автобусе уступила место пожилой әже, она благословила меня своим бата и, не догадываясь, что я знаю казахский язык, обратилась к другой женщине: «Өзге ұлт өкілі болса да, үлкенді сыйлап, орын беріп жатыр. Шіркін, осындай көргенді келінің болса ғой!» И тут я им на их родном: «Апа, менің күйеуім мен балаларым бар!» Они: «Өля, қазақша сөйлесің ба!» Вообще, я не разделяю людей на нации, а ценю в них человечность, воспитание, культуру, доброту.

По мнению Надежды, граждане Казахстана должны владеть государственным языком.

– Разговаривать на языке титульной нации должно быть в порядке вещей, – говорит она. – Понятно, что нам, родившимся в Казахстане, легко научиться государственному языку, а приезжим тяжело. Отмечу, что в южных регионах страны, где я была, подавляющее большинство населения знает казахский язык. А еще расскажу интересный случай из жизни. Когда-то нашего маленького родственника в мегаполисе мама отдала в русский детский сад, чтобы он научился русскому языку. В итоге вся группа заговорила на казахском. Настолько ребенок был общительным, что все дети стали с ним общаться на его родном языке. Поэтому общайтесь не стесняясь, учиться никогда не поздно!