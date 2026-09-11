Бросай гаджеты, пойдем в поход!

Оторвать подростка от смартфона и научить его любить активный отдых на природе – задача сложная, но руководитель туристского клуба «Белый волк» Владимир Балибердин с ней справляется. Занимаясь в детстве альпинизмом, скалолазанием и спортивным ориентированием, он мечтал, что когда-нибудь создаст свою школу и будет передавать знания подрастающему поколению. Повзрослев и став отцом двоих детей, наш герой воплощает свои задумки в реальность.

– Если в советское время школьники регулярно ходили в походы и были хотя бы теоретически к ним подготовлены, то сейчас все сидят в своих смартфонах, – констатирует печальный факт инструктор по туризму Владимир Балибердин. – Даже по гаражам никто не лазит – не то что мы в детстве. Поэтому настоящая походная жизнь для подростков XXI века в диковинку.

Клуб «Белый волк» специализируется на детском туризме. Он устраивает квесты, походы и выездные лагеря для подростков, которые готовы хотя бы на несколько дней покинуть «каменные джунгли». Инструктор учит их ориентироваться в незнакомой местности, управляться с компасом, ставить палатки, вязать узлы, разжигать костры без спичек, а еще прививает экологическую культуру.

Свой первый туристический лагерь Владимир Балибердин организовал пять лет назад. Он базировался в Каркаралинске, где на территории Национального природного парка можно создать «дикие» условия для юных туристов. Тогда собралась группа из 20 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Физическая подготовка у всех была разная, а жажда приключений – общая. Ее удалось утолить стараниями опытного инструктора.

– Мы на несколько часов превратились в группу спасателей, которая ищет человека, заблудившегося в лесу. Его роль сыграл мой коллега, – рассказывает карагандинец. – Вот мы с детьми идем по лесу и применяем все тактики, о которых я им рассказал заранее. В первую очередь это крик. Мы громко зовем пропавшего туриста по имени, а потом прислушиваемся, не откликается ли он. Вместе с тем я рассказываю детям, что он делал в лесу неправильно и почему отбился от своей группы. Соответственно, дети прокручивают ситуацию в голове и делают выводы о том, как не надо действовать, чтобы не заблудиться.

В программу туристического лагеря входил и учебный поход. Он длился около пяти часов. За это время дети преодолевали расстояние от базы до живописного озера Шайтанколь, которое скрыто скалами и сосновым лесом.

– Шли с остановками, – продолжает гид. – Первым делом мы познакомили детей с правилами поведения в Нацио­нальном природном парке: нельзя ломать ветки, разводить костры, кричать и пугать диких животных. А потом объясняли тактику движения в походе: как нужно двигаться, чтобы долго не уставать и не напрягать идущих рядом. Ведь темп ходьбы у всех разный в силу длины ног или физподготовки. По всем правилам группа должна подстраиваться под самого медленного. Это обеспечивает стабильность движения.

Кроме того, дети под руководством инструктора отрабатывали способы оказания первой медпомощи и вместе с работниками природного парка провели экологическую акцию «За чистый лес». Юным туристам рассказали не только о том, что в заповеднике нельзя бросать мусор, но и портить скалы надписями и рисунками. Все это – вандализм, за который предусмотрено наказание.

Обычно детский турсезон длится около недели. Экзаменом становится финальное соревнование, на котором подростки применяют все полученные знания: преодолевают преграды, вяжут узлы, находят предметы, ориентируясь на местности по карте и компасу. А самое интересное происходит после захода солн­ца – инструкторы и их воспитанники рассаживаются вокруг костра, общаются и поют песни под гитару.

– Обычно в первые дни, лишившись домашнего комфорта, подростки ходят хмурые и недовольные. Но потом они узнают друг друга ближе и начинают активно общаться, – отмечает руководитель турклуба «Белый волк». – У меня есть гитара, я всегда беру ее с собой. Мы садимся возле костра, разучиваем современные песни и поем их вместе. Обычно всем это нравится – и мне тоже. Я вижу, что туризм объединяет детей, учит их дружить и поддерживать друг друга.

Надо сказать, что туристский клуб «Белый волк» сотрудничает со школами. Его участники устраивают соревнования, мастер-классы и тематические встречи с учениками. Причем каждый раз Владимир подбирает интересную тему и оригинальный формат подачи материала. За нынешнее лето инструктор и его единомышленники провели более 20 таких мероприятий.

– Бывает так, что я перевоплощаюсь в путешественника, который опоздал на поезд, проходил мимо школы и решил пообщаться с детьми, – раскрывает одну из своих «легенд» наш герой. – Я как будто врываюсь в их пространство, и дети с интересом подключаются к игре. Мы вместе учимся ставить палатку, ищем с помощью карты предметы, которые я заранее спрятал, разбираем мой рюкзак. В него, чтобы детям было весело, вместе с нужными вещами – спичками, газовой горелкой, карематом – я кладу ненужные. Например, достаю водяной пистолет и спрашиваю: «Пригодится он нам в походе? А вдруг нам встретится медведь?» Дети смеются и объясняют мне, что это вещь бесполезная.

Инструктор не скрывает, что организация лагерей, походов и соревнований для детей – дело ответственное и затратное. Мало кто берется за него, отдавая предпочтение взрослым туристам. Поэтому Владимир приглашает к сотрудничеству тех, кто заинтересован в развитии детского туризма.

Вместе с тем наш герой отмечает, что в Карагандинском регионе многое делается для привлечения туристов: обус­траивают пляжи, строят зоны отдыха, прокладывают новые маршруты. При этом есть два аспекта, над которыми еще нужно работать, – это инфраструктура и маркетинг. Если первый требует серьезных финансовых вложений, то второй – креатива.

– Я считаю, что в нашей области много красивых мест и любопытных объек­тов, – рассуждает Владимир Балибердин. – Нужно только правильно их преподнес­ти, например, сочинить легенду. Моя практика показывает, когда у объекта есть интересная история, пусть даже выдуманная, он всегда притягивает внимание людей.