В Министерстве обороны прошла торжественная церемония передачи государственного флага капитану национальной сборной команды рядовому срочной службы Санжару Нурсеитову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны РК

Фото: Минобороны РК

Вооруженные силы Казахстана на предстоящем спортивном мероприятии в Москве будут представлять 40 спортсменов.

4-е Военно-спортивные игры вооруженных сил государств-участников СНГ, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоятся в столице России с 4 по 10 августа и объединят более 300 спортсменов из разных стран.

Программа Игр включает соревнования по армейскому рукопашному бою, самбо, стрельбе из штатного (табельного) оружия, офицерскому троеборью и гиревому спорту.

В церемонии передачи государственного флага по видеосвязи приняли участие главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие родами войск и региональными командованиями, а также военнослужащие Вооруженных сил Республики Казахстан.

«Военно-спортивные игры – это не только проверка силы, выносливости и мастерства. Это демонстрация боевого духа, дисциплины и готовности к защите Родины», – отметил министр обороны.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул высокий уровень подготовки казахстанских военнослужащих и достижения армейских спортсменов Центрального спортивного клуба армии. В 2024 году ими было завоевано 463 медали на международной арене, получено 21 олимпийская лицензия в 10 видах спорта. На Олимпийских играх армейцы внесли в копилку сборной четыре из семи медалей Казахстана.