В Министерстве обороны прошла торжественная церемония передачи государственного флага капитану национальной сборной команды рядовому срочной службы Санжару Нурсеитову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны РК
Вооруженные силы Казахстана на предстоящем спортивном мероприятии в Москве будут представлять 40 спортсменов.
4-е Военно-спортивные игры вооруженных сил государств-участников СНГ, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоятся в столице России с 4 по 10 августа и объединят более 300 спортсменов из разных стран.
Программа Игр включает соревнования по армейскому рукопашному бою, самбо, стрельбе из штатного (табельного) оружия, офицерскому троеборью и гиревому спорту.
В церемонии передачи государственного флага по видеосвязи приняли участие главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие родами войск и региональными командованиями, а также военнослужащие Вооруженных сил Республики Казахстан.
«Военно-спортивные игры – это не только проверка силы, выносливости и мастерства. Это демонстрация боевого духа, дисциплины и готовности к защите Родины», – отметил министр обороны.
Руководитель оборонного ведомства подчеркнул высокий уровень подготовки казахстанских военнослужащих и достижения армейских спортсменов Центрального спортивного клуба армии. В 2024 году ими было завоевано 463 медали на международной арене, получено 21 олимпийская лицензия в 10 видах спорта. На Олимпийских играх армейцы внесли в копилку сборной четыре из семи медалей Казахстана.