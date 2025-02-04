4:0 в нашу пользу!

В Астане в Национальном теннис­ном центре в минувшие выходные прошли матчи плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Пакистана.

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Игровой день открыл Александр Шевченко против Музамиля Муртазы. За час с небольшим лидер казахстанской команды обыграл гостя со счетом 6:2, 6:1. Отметим, это была первая победа Александра в составе сборной Казах­стана на Кубке Дэвиса.

Второе очко в стартовый день в копилку нашей команды принес Бейбит Жукаев, который обыграл Хузайфа Абдуллу Рехмана со счетом 7:5, 6:0.

Во второй игровой день Александр Шевченко и Тимофей Скатов обыграли в парной встрече Акила Хана и Музаммила Муртазу со счетом 6:4, 7:6 и принесли досрочную победу сборной Казахстана. Тем не менее соперники провели еще одну игру, где наш Денис Евсеев за 36 минут разгромил Ахмада Куреши со счетом 6:0, 6:0. Это также была первая игра Дениса в составе сборной Казахстана на Кубке Дэвиса.

Таким образом, счет в противостоя­нии Казахстан – Пакистан стал 4:0 и благодаря этому выигрышу наша национальная команда вернулась в Мировую группу 1.

Во время этих игр прошло и еще одно очень важное событие: торжественные проводы из сборной Казахстана многолетнего лидера команды Александра Недовесова. 37-летний казахстанец официально завершил карьеру дома перед родными болельщиками. Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев отметил большой вклад Недовесова в развитие и популяризацию тенниса в стране.

– В первую очередь хочу поблагодарить мою семью и родителей, которые поддерживали и верили в меня на протяжении всей карьеры. Я вас сильно люблю. Также выражаю благодарность Федерации тенниса Казахстана в лице президента Булата Жамитовича Утемуратова. Я уже достиг того момента, когда ни о чем не сожалею, оглядываясь назад. Значимых побед в своей карьере я добился в составе сборной Казахстана, эти незабываемые моменты навсегда останутся со мной. Спасибо моим болельщикам, верившим и всегда поддерживавшим меня, – говорил Александр Недовесов.

За свою карьеру в сборной страны Александр участвовал в летних Олимпийских играх в Париже-2024, завоевал «золото» на Азиатских играх 2014 года в команд­ных соревнованиях, а на летней Азиаде в

2018-м стал бронзовым призером в миксте. Также Недовесов – победитель трех турниров ATP 250 в парном разряде.