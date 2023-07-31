44 человека погибли в результате теракта в Пакистане – СМИ
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Жертвами теракта в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва стали 44 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу».
По сообщениям местных СМИ, взрыв произошел в здании, где проводился съезд одного из партнеров коалиционного правительства страны Исламского общества улемов (JUI-F). В нем участвовали более 500 делегатов.
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
В результате взрыва погибли по меньшей мере 44 человека, ранены более 200 человек.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф распорядился начать расследование инцидента и найти виновных.