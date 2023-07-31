44 человека погибли в результате теракта в Пакистане – СМИ

Жертвами теракта в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва стали 44 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу» .

Фото: aa.com.tr

По сообщениям местных СМИ, взрыв произошел в здании, где проводился съезд одного из партнеров коалиционного правительства страны Исламского общества улемов (JUI-F). В нем участвовали более 500 делегатов.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 44 человека, ранены более 200 человек.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф распорядился начать расследование инцидента и найти виновных.