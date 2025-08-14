Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным прокуратуры Атырау, в городе выявлены родители, которые длительное время уклонялись от выплат на содержание своих детей. Общая сумма их задолженности превысила 46 млн тенге.

Прокуратура города зарегистрировала досудебные расследования по статье 139 УК РК («Неуплата средств на содержание детей»). Двое должников уже осуждены за неуплату алиментов на сумму 12,9 млн тенге. Они получили по году ограничения свободы. В отношении остальных семи продолжаются следственные действия.

Между тем, зафиксированы факты, когда родители подают в суд на своих совершеннолетних детей, требуя выплаты алиментов.

В начале месяца 80-летний пенсионер обратился в городской суд с иском к своим восьмерым детям и одному внуку, требуя взыскать с них алименты на свое содержание. В своем заявлении пожилой мужчина указал, что уже более десяти лет живет один.

«Из всех родственников только один сын поддерживает с ним связь, остальные - ни материально, ни морально не участвуют в его жизни. Он также отметил, что в связи с ухудшением здоровья и финансовыми трудностями нуждается в помощи близких», - уточнили в пресс-службе городского суда. Суд взыскал на питание и лекарства пенсионера алименты в размере 3 МРП с каждого из его 8 детей и внука.