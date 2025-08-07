Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

80-летний пенсионер из Атырау обратился в суд с иском к своим восьмерым детям и одному внуку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

"В иске пенсионер указал, что уже более 10 лет проживает один. Из всех родственников только один сын поддерживает с ним связь, остальные дети и внук не оказывают никакой материальной или моральной поддержки. По словам пенсионера, из-за ухудшения состояния здоровья и финансового положения он нуждается в помощи близких", - говорится в сообщении.

Согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.



Кроме того, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка имеют право требовать алименты от своих взрослых внуков.