80-летний пенсионер из Атырау подал в суд на детей и внука

Суд
497

Мужчина требовал взыскать алименты на его содержание

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

80-летний пенсионер из Атырау обратился в суд с иском к своим восьмерым детям и одному внуку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

"В иске пенсионер указал, что уже более 10 лет проживает один. Из всех родственников только один сын поддерживает с ним связь, остальные дети и внук не оказывают никакой материальной или моральной поддержки. По словам пенсионера, из-за ухудшения состояния здоровья и финансового положения он нуждается в помощи близких", - говорится в сообщении.

Согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Кроме того, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка имеют право требовать алименты от своих взрослых внуков.

"Атырауский горсуд, проанализировал финансовое и семейное положение каждой из сторон, пришел к выводу, что исковые требования истца подлежат частичному удовлетворению. Суд взыскал на питание и лекарства пенсионера алименты в размере 3 МРП с каждого из его 8 детей и внука. Решение суда не вступило в законную силу", - сообщили в суде.

#дети #суд #пенсионер #алименты

