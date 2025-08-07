Мужчина требовал взыскать алименты на его содержание
80-летний пенсионер из Атырау обратился в суд с иском к своим восьмерым детям и одному внуку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд
"В иске пенсионер указал, что уже более 10 лет проживает один. Из всех родственников только один сын поддерживает с ним связь, остальные дети и внук не оказывают никакой материальной или моральной поддержки. По словам пенсионера, из-за ухудшения состояния здоровья и финансового положения он нуждается в помощи близких", - говорится в сообщении.
Согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
Кроме того, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка имеют право требовать алименты от своих взрослых внуков.
"Атырауский горсуд, проанализировал финансовое и семейное положение каждой из сторон, пришел к выводу, что исковые требования истца подлежат частичному удовлетворению. Суд взыскал на питание и лекарства пенсионера алименты в размере 3 МРП с каждого из его 8 детей и внука. Решение суда не вступило в законную силу", - сообщили в суде.