49 галактик открыли астрономы за три часа

Международная группа астрономов с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке смогла открыть 49 новых галактик. Причем их обнаружили всего за три часа наблюдений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

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Открытые галактики, о которых астрономы рассказали в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, получили неофициальное обозначение 49ers — это отсылка к золотой лихорадке в Калифорнии 1849 года.

Часть открытых галактик находятся недалеко друг от друга и испытывают взаимное гравитационное воздействие, а три из них образуют тесную группу, в которой происходит перетекание газа от одной звездной системы к другой.