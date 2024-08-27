Пять стройкомпаний лишили лицензий в Астане

Среди них: ТОО «Пром Строй Гарант Кз», TOO «Granite», ТОО «Строительство зданий и сооружений», TOO «Sheberbuild», ТОО «Астана-Көктем С»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны постановил лишить лицензий 5 строительных компаний за некачественные строительно-монтажные работы и отклонение от проектной документации в нарушение государственных нормативов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Среди них: ТОО «Пром Строй Гарант Кз», TOO «Granite», ТОО «Строительство зданий и сооружений», TOO «Sheberbuild», ТОО «Астана-Көктем С».

В целом, проводя внеплановые проверки в 2024 году, ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» выявило 426 нарушений и выдало 192 предписания на устранение допущенных нарушений.

Подробнее о видах деятельности, по которым застройщиками допущены нарушения, можно узнать здесь.