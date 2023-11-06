5 золотых медалей завоевали казахстанские таеквондисты в Пакистане

Казахстанские таеквондисты успешно выступили на междунарожном турнире в Пакистане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации таеквондо
В Исламабаде (Пакистан) завершился международный турнир Asian Open Championship G2.
По итогам турнира казахстанские таеквондисты завоевали 13 медалей: 5 золотых, 1 серебряную и 7 бронзовых медалей.
Чемпионами стали Наргиз Койшыбекова (-46 кг), Мария Севостьянова (-57 кг), Жавохирхан Исламов (-58 кг), Нурай Хусайнова (-67 кг) и Жансель Дениз (+73 кг).
Айдана Едилбаева (-46 кг) стала серебряным призером турнира.
Бронзовые медали завоевали Арайлым Аскарова (-57 кг), Самирхон Абабакиров (-58 кг), Жадыра Хайруллина (-67 кг), Бексултан Мусахан (-68 кг), Эльдар Биримбай (-68 кг), Диана Абсенова (-73 кг) и Нурбол Ерсайынов (-87 кг).