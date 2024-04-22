50 млн тенге пытались выманить у пенсионерки мошенники в Караганде

Об этом на еженедельном брифинге МВД сообщил начальник департамента – официальный представитель ведомства Шынгыс Алекешев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в отдел по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Карагандинской области позвонили сотрудники службы безопасности одного из банков. Они сообщили, что в банке находится пенсионерка, пытающаяся снять со своего депозита 50 млн тенге.

«Пожилая женщина пояснила, что хочет обналичить свои сбережения и положить их на депозит внука. Сам внук о «сюрпризе» бабушки даже не подозревал. Полицейские убедили пенсионерку не снимать деньги. Установлено, что злоумышленники предупредили женщину, чтобы она об этом никому не говорила, и она строго придерживалась полученной «инструкции», – рассказал спикер.

По словам Шынгыса Алекешева, среди населения проводится широкомасштабная разъяснительная работа.

Кроме того, с начала года полицией совместно с АО «Казахтелеком» внедрен новый технический метод противодействия телефонному мошенничеству, совершаемому зарубежными преступниками. Теперь находящиеся за пределами РК мошенники, использующие IP и SIP телефонию, не могут дозвониться на городские абонентские номера казахстанцев и реализовать свои преступные цели. Специальная система распознает их звонки и осуществляет блокировку.

Таким образом заблокировано свыше 2 млн таких звонков, что позволило не просто снизить уровень телефонного мошенничества, но и полностью остановить.

Также совместно с МЦРИАП и сотовыми операторами приняты меры по блокированию звонков с подменных номеров. С момента интеграции пресечено 45 млн таких звонков, отметили в МВД.